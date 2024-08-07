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Исследование Домклик: сколько стоит аренда загородного дома в Подмосковье

Дата публикации: 07 авг 2024
Исследование Домклик: сколько стоит аренда загородного дома в Подмосковье
Содержание

Аналитический центр Домклик впервые подробно исследовал рынок долгосрочной аренды загородного жилья Подмосковья. Эксперты выяснили, какие направления лидируют по объему предложения, и определили стоимость аренды стандартного загородного дома.

Аналитики также установили, в каких населенных пунктах Московской области годовой прирост арендных ставок оказался минимальным.

Методология: как и что изучали аналитики

Расчеты основаны на анализе объявлений о сдаче загородных домов на длительный срок (от одного месяца), актуальных на конец июля 2024 года (данные сайта Домклик).

Для населенных пунктов Московской области, лидирующих по количеству объявлений о сдаче загородных домов, были рассчитаны:

  • Доля в общем количестве объявлений по Подмосковью.
  • Стоимость долгосрочной аренды стандартного загородного дома: произведение медианной стоимости аренды кв м по населенному пункту и стандартной площади загородного дома (100 кв. м).

Полученные результаты были сравнены с аналогичными данными, актуальными на начало июля 2023 года.

Анализ рынка долгосрочной аренды загородных домов в Подмосковье

Топ-7 населенных пунктов Московской области, лидирующих по объему предложения

Город Одинцово с большим отрывом лидирует по количеству выставленных объявлений о долгосрочной аренде загородных домов: по данным на конец июля, на долю населенного пункта приходится более четверти объема предложений по Московской области (26,5%).

Второе место занял город Истра, где сконцентрировано 11% объема предложения по Подмосковью. Третью позицию занял Красногорск: на его долю приходится 9% выставленных лотов.

На четвертом месте оказался город, расположенный к востоку от Москвы — Раменское. Здесь количество объявлений о сдаче загородного дома на длительный срок заметно ниже: на долю Раменского приходится лишь 5,5% всех выставленных лотов в области. На пятом месте – город в северной части Московской области – Мытищи. На его долю приходится 3,5%.

Стоимость аренды стандартного загородного дома

Красногорск лидирует среди выделенных подмосковных направлений по стоимости аренды загородного дома: по данным Домклик на конец июля, медианная стоимость аренды дома площадью 100 кв м составит 138,5 тыс руб.

Второе место занимает город Истра, где медианная стоимость аренды загородного дома составила 127,3 тыс руб в месяц. На третьем месте — Одинцово: съем загородного дома площадью 100 кв м составляет 113 тыс руб в месяц.

Далее с большим отрывом идут Мытищи и Наро-Фоминск. Согласно подсчетам аналитиков, стоимость аренды стандартного загородного дома на месяц – 73,1 тыс руб и 68 тыс руб соответственно.

Эксперты добавляют, что города, расположенные к западу от столицы (Одинцово, Истра, Красногорск), лидируют по стоимости и на других рынках недвижимости. Ранее аналитики Домклик подробно изучили рынок загородных домов и аренды квартир в Московской области.

Тренды рынка долгосрочной аренды загородных домов в Московской области

Аналитики Домклик изучили годовое изменение объема предложения и стоимости арендных ставок по выделенным направлениям и сформулировали следующие тренды.

1. Во всех городах Подмосковья, лидирующих по объему предложения, отмечается существенное сокращение количества объявлений о сдаче домов в аренду. Снижение в 50% и более характерно не только для городов, граничащих со «старой» Москвой (Одинцово), но и относительно отдаленных локаций (Солнечногорск, Истра, Наро-Фоминск).

Аналитики Домклик поясняют, что столь значительное сокращение предложения год к году косвенно подтверждает высокий спрос на аренду домов в Подмосковье этим летом.

2. Повышенный интерес москвичей к долгосрочной аренде загородного жилья привел к росту цен почти во всех рассмотренных направлениях.

Среди выделенных направлений наибольший прирост стоимости отмечен в Мытищах (+44%), Красногорске (+33%) и Раменском (+20%). Значимое снижение зафиксировано лишь в Солнечногорске: цена аренды снизилась на 20%.

При этом в Одинцово, Дмитрове и Наро-Фоминске стоимость аренды загородного дома практически не поменялась: годовое изменение не превышает 5%.

Москва
Загородная недвижимость: строительство и покупка
Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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