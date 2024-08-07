Исследование Домклик: сколько стоит аренда загородного дома в Подмосковье
Аналитический центр Домклик впервые подробно исследовал рынок долгосрочной аренды загородного жилья Подмосковья. Эксперты выяснили, какие направления лидируют по объему предложения, и определили стоимость аренды стандартного загородного дома.
Аналитики также установили, в каких населенных пунктах Московской области годовой прирост арендных ставок оказался минимальным.
Методология: как и что изучали аналитики
Расчеты основаны на анализе объявлений о сдаче загородных домов на длительный срок (от одного месяца), актуальных на конец июля 2024 года (данные сайта Домклик).
Для населенных пунктов Московской области, лидирующих по количеству объявлений о сдаче загородных домов, были рассчитаны:
- Доля в общем количестве объявлений по Подмосковью.
- Стоимость долгосрочной аренды стандартного загородного дома: произведение медианной стоимости аренды кв м по населенному пункту и стандартной площади загородного дома (100 кв. м).
Полученные результаты были сравнены с аналогичными данными, актуальными на начало июля 2023 года.
Анализ рынка долгосрочной аренды загородных домов в Подмосковье
Топ-7 населенных пунктов Московской области, лидирующих по объему предложения
Город Одинцово с большим отрывом лидирует по количеству выставленных объявлений о долгосрочной аренде загородных домов: по данным на конец июля, на долю населенного пункта приходится более четверти объема предложений по Московской области (26,5%).
Второе место занял город Истра, где сконцентрировано 11% объема предложения по Подмосковью. Третью позицию занял Красногорск: на его долю приходится 9% выставленных лотов.
На четвертом месте оказался город, расположенный к востоку от Москвы — Раменское. Здесь количество объявлений о сдаче загородного дома на длительный срок заметно ниже: на долю Раменского приходится лишь 5,5% всех выставленных лотов в области. На пятом месте – город в северной части Московской области – Мытищи. На его долю приходится 3,5%.
Стоимость аренды стандартного загородного дома
Красногорск лидирует среди выделенных подмосковных направлений по стоимости аренды загородного дома: по данным Домклик на конец июля, медианная стоимость аренды дома площадью 100 кв м составит 138,5 тыс руб.
Второе место занимает город Истра, где медианная стоимость аренды загородного дома составила 127,3 тыс руб в месяц. На третьем месте — Одинцово: съем загородного дома площадью 100 кв м составляет 113 тыс руб в месяц.
Далее с большим отрывом идут Мытищи и Наро-Фоминск. Согласно подсчетам аналитиков, стоимость аренды стандартного загородного дома на месяц – 73,1 тыс руб и 68 тыс руб соответственно.
Эксперты добавляют, что города, расположенные к западу от столицы (Одинцово, Истра, Красногорск), лидируют по стоимости и на других рынках недвижимости. Ранее аналитики Домклик подробно изучили рынок загородных домов и аренды квартир в Московской области.
Тренды рынка долгосрочной аренды загородных домов в Московской области
Аналитики Домклик изучили годовое изменение объема предложения и стоимости арендных ставок по выделенным направлениям и сформулировали следующие тренды.
1. Во всех городах Подмосковья, лидирующих по объему предложения, отмечается существенное сокращение количества объявлений о сдаче домов в аренду. Снижение в 50% и более характерно не только для городов, граничащих со «старой» Москвой (Одинцово), но и относительно отдаленных локаций (Солнечногорск, Истра, Наро-Фоминск).
Аналитики Домклик поясняют, что столь значительное сокращение предложения год к году косвенно подтверждает высокий спрос на аренду домов в Подмосковье этим летом.
2. Повышенный интерес москвичей к долгосрочной аренде загородного жилья привел к росту цен почти во всех рассмотренных направлениях.
Среди выделенных направлений наибольший прирост стоимости отмечен в Мытищах (+44%), Красногорске (+33%) и Раменском (+20%). Значимое снижение зафиксировано лишь в Солнечногорске: цена аренды снизилась на 20%.
При этом в Одинцово, Дмитрове и Наро-Фоминске стоимость аренды загородного дома практически не поменялась: годовое изменение не превышает 5%.
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