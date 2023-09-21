В Москве выдали свыше 18 тысяч семейных ипотек с начала года
Более 18 тыс. кредитов выдали в Москве по программе «Семейная ипотека» за январь-июль 2023 года на сумму 162,3 млрд рублей. Такую информацию распространила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
«В январе - июле 2023 года в Москве выдали около 18,6 тыс. кредитов по программе "Семейная ипотека" общим объемом 162,3 млрд рублей. Это на 29,4% и 37,5% соответственно превышает показатели за семь месяцев 2022 года», — сообщил и. о. заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В июле в столице было выдано рекордное за текущий год число кредитов - 3,4 тыс. на сумму 28,8 млрд рублей. По объему это на 10% превышает результат за предыдущий месяц и вдвое — за июль прошлого года», — уточнил Ефимов.
По его данным, столица является лидером программы «Семейная ипотека» среди регионов РФ. В июле на Москву пришлось почти 10% выданных в стране кредитов и около 18% от их объема.
Отмечается, что «Семейная ипотека» — единственная программа с господдержкой, позволяющая рефинансировать действующие ипотечные кредиты с использованием льготной ставки.
«Льготные программы являются основными двигателями ипотечного рынка в Москве: на них приходится два из трех выданных кредитов. Семейная ипотека за январь - июль 2023 года составила около 45% общего числа и от объема выданных в столице льготных ипотечных кредитов», — приводит пресс-служба слова и. о. министра правительства Москвы Марии Багреевой.
На ее взгляд, привлекательность «Семейной ипотеки» обусловлена постоянным расширением условий программы, низкими процентными ставками и возможностью рефинансировать ранее полученный кредит.
Льготная ипотека бьет рекорды
Выдачи льготной ипотеки бьют рекорды четвёртый месяц подряд: в августе 2023 года их число превысило 70 тыс. (+44,7% с июля). Доля льготной ипотеки в общем числе выдач достигла 48,2%, побив предыдущий рекорд апреля 2022 года (48%).
Согласно исследованию Домклик, ипотечная программа для семей с детьми сохранила за собой второе место по доле выданных кредитов (21,2%). Максимальные показатели продемонстрировали Республика Адыгея (33,7%), Республика Хакасия (31,2%) и Астраханская область (29,6%). При этом в Санкт-Петербурге доля Семейной ипотеки составила 23,6%, в Москве — 22%.
Ранее Домклик писал, что правительство РФ намерено продлить «Семейную ипотеку».