Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
224

В Москве выдали свыше 18 тысяч семейных ипотек с начала года

Дата публикации: 21 сен 2023
В Москве выдали свыше 18 тысяч семейных ипотек с начала года

Более 18 тыс. кредитов выдали в Москве по программе «Семейная ипотека» за январь-июль 2023 года на сумму 162,3 млрд рублей. Такую информацию распространила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«В январе - июле 2023 года в Москве выдали около 18,6 тыс. кредитов по программе "Семейная ипотека" общим объемом 162,3 млрд рублей. Это на 29,4% и 37,5% соответственно превышает показатели за семь месяцев 2022 года», — сообщил и. о. заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В июле в столице было выдано рекордное за текущий год число кредитов - 3,4 тыс. на сумму 28,8 млрд рублей. По объему это на 10% превышает результат за предыдущий месяц и вдвое — за июль прошлого года», — уточнил Ефимов.

По его данным, столица является лидером программы «Семейная ипотека» среди регионов РФ. В июле на Москву пришлось почти 10% выданных в стране кредитов и около 18% от их объема.

Отмечается, что «Семейная ипотека» — единственная программа с господдержкой, позволяющая рефинансировать действующие ипотечные кредиты с использованием льготной ставки.

«Льготные программы являются основными двигателями ипотечного рынка в Москве: на них приходится два из трех выданных кредитов. Семейная ипотека за январь - июль 2023 года составила около 45% общего числа и от объема выданных в столице льготных ипотечных кредитов», — приводит пресс-служба слова и. о. министра правительства Москвы Марии Багреевой.

На ее взгляд, привлекательность «Семейной ипотеки» обусловлена постоянным расширением условий программы, низкими процентными ставками и возможностью рефинансировать ранее полученный кредит.

Льготная ипотека бьет рекорды

Выдачи льготной ипотеки бьют рекорды четвёртый месяц подряд: в августе 2023 года их число превысило 70 тыс. (+44,7% с июля). Доля льготной ипотеки в общем числе выдач достигла 48,2%, побив предыдущий рекорд апреля 2022 года (48%).

Согласно исследованию Домклик, ипотечная программа для семей с детьми сохранила за собой второе место по доле выданных кредитов (21,2%). Максимальные показатели продемонстрировали Республика Адыгея (33,7%), Республика Хакасия (31,2%) и Астраханская область (29,6%). При этом в Санкт-Петербурге доля Семейной ипотеки составила 23,6%, в Москве — 22%.

Ранее Домклик писал, что правительство РФ намерено продлить «Семейную ипотеку».

Читайте также: Какие бывают ипотечные программы в России

Льготы для семей с детьми
Новости
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Правительство РФ намерено продлить «Семейную ипотеку»
2K
В Москве за полгода выдали порядка 15,6 тыс. кредитов по семейной ипотеке
312
Аналитики Сбера и ДОМ.РФ изучили «Семейную ипотеку» с момента запуска программы
6K
Как построить дом по семейной ипотеке СберБанка под 6%
128K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
34
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
875
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал