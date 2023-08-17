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Новости
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В Москве за полгода выдали порядка 15,6 тыс. кредитов по семейной ипотеке

Дата публикации: 17 авг 2023
В Москве за полгода выдали порядка 15,6 тыс. кредитов по семейной ипотеке

В Москве выдали около 15,6 тыс. кредитов по семейной ипотеке за 6 месяцев, что на 22% больше по количеству и на 30% — по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Общий объем выданных кредитов составил 134,3 млрд руб. Согласно данным пресс-службы, город по-прежнему лидирует по показателю выдачи семейной ипотеки — на столицу приходится каждый десятый кредит по этой программе и 18% от объема по России.

«‎Семейная ипотека составляет 45% от общего числа и от объема выданных в столице льготных ипотечных кредитов», — пояснила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В пресс-службе уточнили, что семейная ипотека является единственной льготной программой, позволяющей рефинансировать текущие ипотечные кредиты с использованием льготной ставки. Подобных кредитов в первом полугодии было выдано более 1 тыс. С их помощью гражданам удалось рефинансировать взятые прежде займы на общую сумму почти 6 млрд рублей. Новые кредиты составляют более 93% или 14,5 тыс. выданных семейных ипотек на сумму 128,2 млрд руб.

Читайте также: Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2023 году

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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