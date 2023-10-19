В Москве установили 7 рекордов по сделкам с новостройками
Объем продаж жилья в новостройках Москвы за 9 месяцев 2023 года вырос по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 22% — до 79,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Это стало абсолютным максимумом за годы ведения статистики, сообщает столичное Управление Росреестра.
«Всего за девять месяцев этого года в новостройках Москвы зарегистрировано почти 114 тыс. договоров долевого участия в строительстве квартир и нежилых помещений — максимальный объем января-сентября с 2008 года, опережающий прошлый пик в 2021 году на 13,4 тысячи ДДУ», — отмечает служба.
Так, за 9 месяцев зарегистрировано почти 114 тыс. ДДУ, что на 20% выше результата аналогичного периода 2022 года (95 тыс. ДДУ), а к тому же периоду 2021 года (100 тыс. ДДУ) рост составил 13%. При этом из всех договоров зафиксировано более 34 тыс. регистраций коммерческой недвижимости, что также стало абсолютным рекордом.
По данным ведомства, в сентябре граждане оформили 13,6 тыс. ДДУ, что на 77% больше того же месяца 2022 года. С учетом нежилой недвижимости этот показатель увеличился на 75% — до 18,4 тысячи ДДУ.
На коммерческие помещения за месяц пришлось более 4,8 тыс. договоров — это на 71% выше сентября прошлого года (2,8 тыс. ).
«Рынок первичной недвижимости показал рост к августу и установил новые абсолютные значения. Так, в сентябре впервые за все время сбора статистических данных число сделок в строящихся домах превысило 18 тыс. ДДУ на квартиры и нежилые помещения — это максимальный месячный показатель», — добавили в Росреестре.
По итогам третьего квартала установлен максимальный результат по числу ДДУ: за три месяца зарегистрировано почти 47 тыс., что больше прошлого рекорда на 3,3 договоров (43,4 тыс.).
Ранее Домклик писал, что в столице рекорд за 9 месяцев побили и продажи вторички.