Рекордные 105 тыс. ипотек выдали в Москве с начала года
В Москве зарегистрировали рекордные 105,2 тыс. ипотечных договоров в январе-сентябре 2023 года, что на 32,5% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает столичное Управление Росреестра.
За сентябрь зарегистрировано почти 13 тыс. ипотечных сделок — на 32% выше, чем за тот же период 2022 года, что является наивысшим показателем в этом месяце за 15 лет. Между тем по сравнению с августом результат снизился на 9%.
Кроме того, в третьем квартале текущего года количество ипотечных сделок превысило 40 тыс.
«Это на 3 887 сделок больше предыдущего максимума, зафиксированного в четвертом квартале 2020 года, когда было оформлено 36,5 тыс. жилищных ипотек. Рекордным стал и результат за девять месяцев, который перешагнул планку в 100 тыс. ипотечных договоров и на 12,8 тыс. регистраций превзошел пиковый показатель 2021 года (92,4 тыс.)», — отмечает ведомство.
Ипотека в Сбере
Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера в сентябре 2023 года и назвали структуру выданных кредитов на жильё. На первичном рынке количество проведенных сделок составило 55,3 тыс., на вторичном рынке — 86 тыс. и на рынке ИЖС — 12,4 тыс. При этом перетекание спроса со вторичного рынка на первичный продолжилось.