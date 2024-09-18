В Москве строят 4,3 млн «квадратов» жилья по реновации
Площадь 220 жилых домов, строящихся в Москве по программе реновации, превышает 4 млн квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
«В городе по программе реновации в стадии проектирования и строительства сейчас находятся 464 новостройки. Так, 244 жилых объекта общей площадью 4,8 млн кв. метров проектируются, и 220 объектов площадью 4,3 млн кв. метров уже возводятся», — приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.
Как уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, больше всего объектов проектируют и строят на востоке Москвы — 90, на втором месте юго-восток (74 стартовые площадки), на третьем — север (58).
Программу реновации в столице утвердили в августе 2017 года. В нее входят 5 176 домов, где проживают порядка 1 млн человек. Первые участники программы переехали в новые квартиры в феврале 2018 года.
Как узнать, входит ли мой дом в программу реновации
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