В Москве будут снижать шум от строек и ремонтных работ
Пилотный проект по снижению шума от строительных, земляных работ и благоустройства запустят в Москве на 20 площадках. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования.
«В столице постоянно строятся жилые дома, школы, больницы, бизнес-центры — то, без чего невозможно представить современный мегаполис. Около 6 тыс. жалоб на шумные работы ежегодно отрабатывают Департамент природопользования и Мосгосстройнадзор», — сообщили в ведомстве.
Специалисты выявили основные источники шума. Самыми громкими оказались: землеройные работы, монтаж и демонтаж опалубки, использование ручных инструментов и транспортировка материалов.
Среди мер по снижению шума, которые протестируют в столице: ограничение времени работы шумной техники, глушение двигателей незадействованного оборудования, эффективная организация транспортной логистики, размещение техники и оборудования на максимально возможном расстоянии от жилых и социальных объектов и установка автоматизированных систем контроля шума.
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