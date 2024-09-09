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Новости
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В Москве будут снижать шум от строек и ремонтных работ

Дата публикации: 09 сен 2024
В Москве будут снижать шум от строек и ремонтных работ

Пилотный проект по снижению шума от строительных, земляных работ и благоустройства запустят в Москве на 20 площадках. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования.

«В столице постоянно строятся жилые дома, школы, больницы, бизнес-центры — то, без чего невозможно представить современный мегаполис. Около 6 тыс. жалоб на шумные работы ежегодно отрабатывают Департамент природопользования и Мосгосстройнадзор», — сообщили в ведомстве.

Специалисты выявили основные источники шума. Самыми громкими оказались: землеройные работы, монтаж и демонтаж опалубки, использование ручных инструментов и транспортировка материалов.

Среди мер по снижению шума, которые протестируют в столице: ограничение времени работы шумной техники, глушение двигателей незадействованного оборудования, эффективная организация транспортной логистики, размещение техники и оборудования на максимально возможном расстоянии от жилых и социальных объектов и установка автоматизированных систем контроля шума.

Новости
Курс недвижимости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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