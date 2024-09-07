Самые необычные дома Москвы: 15 зданий с адресами
Москва — столица с многовековой историей — легко может поспорить со Стамбулом за звание «города контрастов». Большинство зданий здесь построено с отменным чувством вкуса и пониманием запросов времени. Свобода и импровизация гармонично соседствуют с классикой.
В итоге облик столицы максимально характерен и самобытен, а многие «архитектурные подвиги» претендуют на звание настоящих произведений искусства. Ко Дню города Москвы мы собрали 15 домов города, оригинальных и необычных, возведённых в разные эпохи и приковывающих взгляды и гостей, и самих жителей. До многих домов в центре можно легко дойти за один день: если вы в Москве и думаете, чем заняться выходные, смотрите нашу подборку и выбирайтесь гулять.
Дом Перцовой
Здание стоит на Пречистенской набережной. Построенный в начале ХХ века дом изначально был доходным. Фасады украшены сказочными персонажами, окна облицованы мозаикой из майолики: солнце, звезды, птица-Сирин, медведь, павлин, петух. Анималистическая тема дополняется растительной.
Проектировал дом архитектор Сергей Малютин — именно он придумал русскую матрешку. Поэтому неудивительно, что дом Перцовой будто списан с иллюстраций к книгам русских сказок.
Адрес: Соймоновский проезд, 1
Интерьеры тоже соответствуют общей концепции — все здесь продумано до самой мелкой детали. Некоторое время здание являлось «храмом Мельпомены» — здесь размещался театр «Летучая мышь», на сцене которого блистали такие звезды, как Константин Станиславский, Василий Качалов, Владимир Немирович-Данченко, Ольга Книппер-Чехова.
Богемная тема продолжилась открытием творческого салона, завсегдатаями которого были Вера Холодная и Александр Вертинский. Сейчас здание занимают государственные учреждения.
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Особняк Арсения Морозова
Это здание в форме подковы на Воздвиженке наверняка видел каждый, не заметить его крайне трудно. Идея построить собственный дворец в центре столицы принадлежала Арсению Морозову, которому уж очень хотелось внести свое имя на страницы архитектурной истории Москвы.
Вернувшись из путешествий по Италии и Португалии и вдохновившись чудесами иностранного градостроительства, он поручил архитектору Виктору Мазырину спроектировать миниатюрный особняк в мавританском стиле.
Многие элементы декора авторства самого Морозова. В итоге архитектурный облик дома формировался под влиянием, казалось бы, несочетаемых стилей: здесь можно увидеть черты неомавританской, китайской, итальянской школ, модерна, классицизма, романтизма, ампира, португальского стиля «мануэлино».
Адрес: Воздвиженка, 16
Над самим домом красовался висячий сад. Интерьеры в оригинальности и экстравагантности не уступают экстерьерам: одни комнаты решены в стиле ампир и барокко, также чувствуются готическое и восточное влияния.
После революции в особняке размещался передвижной театр, потом здание стало «посольским» — здесь в разное время квартировали посольства Японии, Великобритании, Индии. В 2006 году особняк стал официальным домом приема Правительства РФ.
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Театр Et Cetera
Уже в названии театра Александра Калягина Et Cetera и его внешнем виде можно найти ироничное противоречие: «тому подобного» в столице еще не построили. С первого взгляда это кажется настоящей геометрической головоломкой: на большом овале установлен прямоугольник с выступающими краями. Добавьте сюда еще башню колонну и окна разной высоты и формы.
Адрес: Фролов переулок, 2
Продуманная асимметричность и игра форм рождают волшебство, с любого ракурса здание выглядит совсем по-разному — так актер, меняя маски, поражает своей органичной многоликостью.
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Дом на курьих ножках
Здесь, на Проспекте Мира, живут не Кощей Бессмертный и Иван-Царевич, а самые обычные люди. Будто зависший над землей дом принадлежит авторству архитекторов Виктора Андреева и Тимофея Зайкина. Этот дом — одно из первых высотных зданий Москвы, но уникальность в другом — при его возведении в первый раз применили технику скрепления крупных панелей особыми болтами.
Адрес: Проспект Мира, 184, корпус 2
Масштабное строение удерживают сваи, выполненные в форме перевернутой буквы V — они-то и вызывают ассоциацию со сказочной избушкой. Раньше здесь размещался студенческий городок, оставивший после себя в наследие уютный скверик с тополями.
Необычный дом вызывал интерес и у людей искусства: тут снимали один из эпизодов фильма «Усатый нянь», также описание дома можно встретить на страницах романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор».
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Дом с колоннами
Современное элитное жилье тоже претендует на оригинальность и нетривиальность художественного воплощения. Так в Брюсовом переулке в 2007 году построили здание с каменными колоннами в виде деревьев, каждое из которых венчает кадка с растениями.
Адрес: Брюсов переулок, 19
Тема этой архитектурной рощи — вечная жизнь. Материалом для отделки атриума выбрали гранит, а для фасада — очень дорогой природный камень. Квартиры тут в среднем по 200 м площадью, потолки — под 3 м. На территории дома есть свой бассейн, банный комплекс, фито-бар.
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Дом-корабль
Этот необычный дом на Большой Тульской улице известен как Дом атомщиков. Иногда его также называют Кораблем или Лежачим небоскребом.
Грандиозное здание было построено в 1980-е годы прошлого века по проекту архитектора Владимира Бабада, который ранее занимался созданием атомных реакторов. Отсюда и название, а также интересные особенности: дом, например, имеет высокую сейсмическую устойчивость.
Адрес: Большая Тульская, 2
Длина дома —целых 400 м, ширина —15 м, а высота —50. Также в нем есть двухуровневые квартиры. Дом строился несколько лет, когда в одну часть здания вселялись первые жильцы, вторая еще строилась. Между парами подъездов и по краям внизу дома имеются высокие пролеты с большими колоннами.
Это архитектурное решение позволяет жильцам дома проходить сквозь него, а не обходить почти полкилометра вокруг.
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Особняк Кекушевых
Особняк был построен в 1903 году архитектором Львом Николаевичем Кекушевым для себя и своей семьи. Формально участок принадлежал его жене — Анне Ионовне Кекушевой, но вскоре был продан.
Дом напоминает средневековый замок с высокой «рыцарской» башней. Фасады здания украшает лепнина с растительным мотивом, а на фронтоне главного уличного фасада установлена трёхметровая скульптура льва. К сожалению, оригинальная фигура льва не сохранилась, та, что сейчас, — воссоздана во время реконструкции в 2017-2018 годах.
Адрес: Остоженка ул., д. 21, стр. 1
Некоторые предполагают, что именно в это здание Михаил Булгаков «поселил» свою Маргариту. Гипотеза основана на описании дома в «Мастере и Маргарите»: «готический особняк» в «саду в одном из переулков близ Арбата» и спальня, «выходящая фонарем в башню особняка».
Сейчас здание является объектом культурного наследия федерального значения. По информации из открытых источников, в 2014 году здесь находилась часть посольства Египта, а после реконструкции в 2018 году в особняк переехало одно из подразделений дипломатического корпуса..
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Дом-яйцо
Предыстория создания дома-яйца. В 1990-х годах архитектору Сергею Ткаченко доверили проектировку роддома в Вифлееме. Вдохновившись темой, он задумал создать в Москве здание, которое бы символизировало зарождение жизни. К реализации идеи приступили только в 2002 году, построив на улице Машкова здание в форме яйца.
Адрес: Машкова, 1 /11
Модернистский дом насчитывает четыре этажа. Волюты, декорирующие первый этаж, похожи на подставку для яйца Фаберже. Потолок мансарды, венчающей здание, изнутри расписан золотисто-голубыми красками в стиле Ренессанса.
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Дом-парус
Этот 24-этажный каменный парусник и по совместительству часть комплекса «Гранд-Парк» — победитель конкурса «Дом-2008 года». Проект разрабатывал Андрей Боков. На первых двух этажах размещены магазины и офисы, остальная территория отдана под квартиры, средняя площадь каждой — около 100 м.
Адрес: Гризодубовой, 2
Само здание по форме выполнено в форме капли и основание здания по сравнению с самой постройкой очень узкое. Этому есть объяснение — строение возвели на месте бывшей взлетно-посадочной полосы, и такое архитектурное решение было принято в угоду обстоятельствам.
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Чайный дом
Чайный дом часто называют элементом Древнего Китая в самом сердце столицы. В XIX веке в этом здании располагался чайный магазин Перлова.
Архитектурным проектом занимался Роман Клейн. Изначально трехэтажный особняк на Мясницкой не имел своих «китайских атрибутов», они появились позже, как следствие подготовки Москвы к визиту из Поднебесной миллиардера Ли Хунчжана, который должен был остановиться именно в доме Перлова. В итоге гостя разместили в другом доме, но здание изменилось до неузнаваемости.
Так, трудами оформителя Карла Гиппиуса на вполне типичном для Москвы тех лет доме появились восточные символы и орнаменты, причудливые статуи драконов и змей. Яркой доминантой строения стала башня-пагода — классика китайской архитектуры.
Адрес: Мясницкая, 19
После революции Чайный дом некоторое время использовался в качестве жилого, затем его по каким-то причинам забросили. В 1990 году архитектурный памятник представлял собой жалкое зрелище.
Но в середине 1990-х годов городские власти занялись реставрацией этого важного архитектурного и исторического памятника, и все вернулось к истокам — сейчас здесь находится самый крупный в Москве чайный магазин и кондитерская.
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Ажурный дом
Шестиэтажный «Ажурный дом» на Ленинградском проспекте производит обманчивое впечатление: изысканность оформления фасада наводит на мысль об искусстве «для избранных» и элитарности тех, кто там проживает.
Но задумка изначально была совсем иной. Архитектор Андрей Буров, съездив в США, был очарован идеей постройки социального жилья для простых людей, сочетающего в себе эстетику и функциональность. Дом построили в 1940-х годах, не без вмешательства военных «реалий».
Адрес: Ленинградский проспект, 27
В доме один подъезд, три лестницы и два лифта. На каждом этаже по 18 квартир, лоджии скрыты эффектными ажурными решётками.
На первый взгляд кажется, что дом отделан мрамором, но это муар — бетон, смешанный с краской. Предполагалось, что дом войдет в серию, но этого так и не прозошло. Так здание и сохранило свою индивидуальность и приобрело охранный статус.
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Дом архитектора Мельникова
Дом-мастерская архитектора Константина Мельникова спрятался за современными московскими высотками в Кривоарбатском переулке. Дом был построен в 1929 году, чтобы апробировать круглые здания для массового жилья. Цилиндрическая конструкция и использование кирпичной «сетки» позволили использовать минимум материалов: 200 шестиугольных окон сэкономили кирпич и впустили много света в помещения.
Адрес: Кривоарбатский пер., 10
После строительства дом стал одной из уникальных построек столицы и местом притяжения архитекторов, жителей города и туристов. Сам Константин Мельников прожил здесь до своей смерти в 1974 году. После смерти архитектора в доме до 2006 года жил его сын — художник Виктор Мельников. По последней информации, сейчас в доме проживает внучка архитектора.
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Круглый дом
«Круглый дом» возводили в преддверии Олимпиады, еще и поэтому он имеет символичную форму кольца. Изначально таких домов должно было пять, и они должны были составлять единый Олимпийский городок. Но в экономическом плане идея была совсем невыгодной, и у первого дома появился впоследствии лишь один «близнец» в Раменках.
Адрес: Нежинской, 13
Главная уникальность дома состоит в том, что при стыке панелей была использована максимально допустимая погрешность в 6 градусов, именно с ее помощью и получилось создать дом такой формы.
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Теремок
Золотисто-беловатый терем был возведен в 1997 году архитекторами Александром Щукиным и Михаилом Леоновым. Сочетание постмодернистских новшеств и стиля русского узорочья неожиданным образом гармонируют друг с другом.
Адрес: Хвостов переулок, 5
Резной декор, обилие арок, башен, наличников позволяют почувствовать себя в середине XVII века, в то время, когда в таких домах жили зажиточные купцы и бояре. В пышном пятиэтажном здании на данный момент находится 6 квартир, оснащенных великолепным по нынешним меркам образом.
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Плоский дом на Таганке
Плоский дом на Таганской улице появился перед Первой мировой войной, в 1910 году. Тогда здания часто строились так, что занимали ровно выделенную для строительства территорию, повторяя его форму. В этом случае земельный участок оказался с острым углом.
Дом можно легко посчитать обычным, если не знать его особенность. Увидеть, что он действительно «плоский», можно только с определённого ракурса: встав на углу Товарищеского переулка или на другой стороне дороги, рядом с торговым центром «Таганка». Тогда вы заметите, что правый угол этого здания — острый, а боковая стенка — не видна. За правой четвертью фасада квартир, по сути, нет.
Адрес: Товарищеский пер., 1 строение 3
В советские годы здесь располагались коммунальные квартиры с просторными лестничными клетками, огромными дверями и дымоходами для самоварных труб на кухнях. К 1990-м годам дом сильно состарился, и жильцов пришлось переселять. Спустя какое-то время жильцов переселили в другой район. Дом пустовал несколько лет, но вскоре мэрия взялась за его реконструкцию, и в 2018 — 2019 годы здесь поселились новые жильцы.
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