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В Москве создали карту строек

Дата публикации: 09 мар 2024
В Москве создали карту строек

Карта строящихся объектов, в том числе жилых домов, появилась в Москве. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

«На портале "СтроимПросто" вышел новый сервис для жителей и всех участников сферы строительства. Теперь узнать адреса строящихся объектов Москвы, их технико-экономические параметры, сроки и статус строительства можно на Карте строек», — говорится в сообщении.

На карте показаны в том числе жилые дома, офисные и спортивно-рекреационные здания, соцобъекты (детские сады, школы, поликлиники) и гостиницы. Линейных объектов, к которым относятся дороги и инженерные коммуникации, на ней нет.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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