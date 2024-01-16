Сбер выдал москвичам жилищные кредиты на 512 млрд руб. в 2023 году
Жители Москвы взяли в Сбербанке 512 млрд руб. на покупку жилья в прошедшем году, это на 38% больше, чем в 2022-м.
Доля таких сделок на первичном рынке недвижимости в столице составила 46%, а в декабре достигла исторического максимума — 62%. Кроме этого, Сбер выдал кредиты на 34 млрд руб. на индивидуальное жилищное строительство.
«Ключевым драйвером спроса на ипотеку в 2023 году, безусловно, стали льготные программы. Доля выдач по таким программам в Москве за прошлый год составила 55%, а в декабре достигла 75%», — рассказал вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.
По его словам, лидерами среди льготных ипотечных программ стали «Господдержка» и «Семейная ипотека», также в Москве есть спрос на «IT-ипотеку».
В рамках первой Сбер выдал 124 млрд руб., в рамках второй — 110 млрд руб. А IT-специалисты оформили жилищные кредиты более чем на 45 млрд руб. Это почти в 8 раз больше, чем в 2022 году.