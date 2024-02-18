Эксперимент по строительству модульных зданий и домов проведут в Москве
Эксперимент по внедрению модульных технологий в строительстве жилья и социальных объектов проведут в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Мы рассматриваем возможность широкого внедрения модульных технологий в сферу строительства социальных объектов и жилья. Уже в этом году в рамках эксперимента начнется возведение детского сада и школы из крупногабаритных модулей», — сказал Бочкарев журналистам.
В течение года правительство города оценит плюсы и минусы такого строительства и возможности массового внедрения модульных технологий. По его словам, они могут применяться и в рамках программы реновации жилья.
«Оценим возможности транспортировки и доставки на площадки крупноформатных модулей. И, конечно, не повсеместно, но там, где это возможно, подготовим предложения по использованию технологий в рамках реновации», — отметил заммэра.