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Эксперимент по строительству модульных зданий и домов проведут в Москве

Дата публикации: 18 фев 2024
Эксперимент по строительству модульных зданий и домов проведут в Москве

Эксперимент по внедрению модульных технологий в строительстве жилья и социальных объектов проведут в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы рассматриваем возможность широкого внедрения модульных технологий в сферу строительства социальных объектов и жилья. Уже в этом году в рамках эксперимента начнется возведение детского сада и школы из крупногабаритных модулей», — сказал Бочкарев журналистам.

В течение года правительство города оценит плюсы и минусы такого строительства и возможности массового внедрения модульных технологий. По его словам, они могут применяться и в рамках программы реновации жилья.

«Оценим возможности транспортировки и доставки на площадки крупноформатных модулей. И, конечно, не повсеместно, но там, где это возможно, подготовим предложения по использованию технологий в рамках реновации», — отметил заммэра.

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Новости
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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