В Москве построят 12 станций метро за три года
Власти Москвы планируют запустить 12 станций метро в 2025-2027 годах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Развитие транспортной инфраструктуры — крупнейший раздел Адресной инвестиционной программы. В 2025-2027 годах планируем ввести 28,4 км линий, 12 станций и два электродепо метро», — написал он в Telegram-канале.
По словам Собянина, четыре станции появятся на участке «ЗИЛ» — «Новаторская» Троицкой линии, восемь — на участке «Шелепиха» — «Ильинская» новой Рублево-Архангельской ветки.
Также в Москве будут строить Бирюлевскую линию, станцию «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станцию «Достоевская» на Кольцевой.
Ранее сообщалось, что до конца 2024 года в Москве могут запустить восемь станций метро: «Потапово», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка».
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Радует,что станции метро растут,как грибы.Огорчает,что проектировщики упускают удобства в переходах.А именно!!! Не во всех станциях-переходах предусмотрены эсколаторы,много раз наблюдаю,как женщины мучаются с детскими колясками,старики с тележками,туристы с чемоданами.Сама мучаюсь с аэропорта с большим чемоданом с двумя пересадками.Молодёжь не всегда помогает,все бегут,бегут куда то.Про инвалидов колясочников вАще молчу.В Германии я часто бываю,там никакая категория людей не испытывает дискомфорта во всех видах транспортного передвижения.В метро лифты с улицы и до самого нижнего уровня,заехал на коляске и спустился куда надо.А что у нас??? если и есть лифт,то замучаешься на каждом уровне делать переход и всё равно ступеней не избежать.Или проектировщики не заинтересованы в удобствах для всех категорий пассажиров или ...??? Собянину нуно при приёмке станций не себя любимого в белой каске позировать,а организовать комиссию из пассажиров с детскими колясками,инвалидов,старушек с сумками на колёсах,туристов с чемоданами и т.д. и пусть он сам им помогает по ступенькам их таскать.Может тогда изменится отношение к пассажирам.
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
"Невероятно радостно" читать такие новости о строительстве метро в Москве, в то время как Екатеринбург с 16 до 20 часов вечера тонет ежедневно в многокилометровых пробках свыше 8 баллов и больше 1 ветки метро так и не разродились построить. Спасибо за заботу, страна! Верните Москва бюджет областям - хватит кормиться за счет других городов!
Виктория Н.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Для решения вашего вопроса рекомендуем обратиться в контролирующий орган вашего региона.
Спасибо, что поделились своим мнением.
А когда построят бирюлёвскую линию? Есть сроки?
Яна Р.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не оказывает подобных консультаций.
Рекомендуем уточнить ваш вопрос напрямую в контролирующем органе.
Одолжите Собянина в Петербург
Артем Б.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.