Домклик составил топ-5 самых доступных квартир на «вторичке» в Москве
Самая дешевая квартира на вторичном рынке жилья Москвы находится в поселении Марушкинском и стоит 2,7 млн руб. Таковы данные аналитиков Домклик, которые изучили объявления о продаже в октябре.
Это студия площадью 12,3 «квадрата» без ремонта. Расположена она на первом этаже в блочном доме 2021 года постройки. В помещении есть санузел, зона под кухню, единственное окно выходит во двор. От дома до станции МЦД-4 «Санино» можно дойти за 10 минут.
На втором месте рейтинга — студия в районе Зябликово площадью 8 кв. м за 2,8 млн руб. Она тоже находится на первом этаже в блочно-панельном доме 1977 года постройки. Объект продают без ремонта, однако там установлена новая металлическая дверь, также есть окно, которое выходит во двор. В объявлении указано, что в шаговой доступности много зеленых зон и парков, до ближайшей станции метро — «Шипиловская» — можно дойти за 8 минут.
На третьей позиции — студия в районе Южное Бутово. Расположена на первом этаже дома 2009 года постройки. Цена — 3 млн руб., площадь — 12 кв. м. Есть ремонт, в пешей доступности (в 22 минутах) станция МЦД «Щербинка».
На четвертом месте – квартира-студия в Тушино без ремонта. Лот площадью 8,7 кв. м обойдется в 3,2 млн руб. До ближайшей станции «Тушинская» дорога пешком займет 23 минуты.
Пятерку самых дешевых лотов замыкает квартира площадью 10 «квадратов». Находится она в доме 1978 года постройки на Отрадной улице и стоит 3,2 млн руб. Продается без ремонта. До станции метро «Отрадная» можно дойти за 19 минут.
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