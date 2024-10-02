Аналитики Домклик оценили московский рынок квартир-студий
В своих исследованиях эксперты Аналитического центра Домклик неоднократно отмечали, что в последние годы интерес к малогабаритным квартирам у жителей столицы не снижается. По итогам второго квартала 2024 года, доля однокомнатных квартир и студий превысила половину всех выдач Сбера. В третьем квартале востребованность этого формата также остается высокой.
В новом материале аналитики Домклик рассказывают, на какие районы Москвы прежде всего стоит обратить внимание покупателям при поиске малогабаритного жилья в новостройках площадью до 28 кв. м.
Эксперты составили рейтинг районов, лидирующих по объему предложения в данном сегменте отдельно для территорий внутри Московской кольцевой дороги (МКАД) и за ее пределами. Для выделенных локаций была рассчитана цена за квадратный метр и определена примерная стоимость жилья.
Где больше всего предложений о продаже студий: районы Москвы внутри МКАД
На сегодняшний день на долю районов, расположенных внутри МКАД, приходится около 60% первичного рынка малогабаритных квартир площадью до 28 кв. м.
По количеству объявлений в «старых» границах лидирует Западное Дегунино: в районе сконцентрировано около 7% объема предложения. Второе место занимает район Нижегородский: на его долю приходится 4,2%. На третьей позиции – Москворечье-Сабурово с долей рынка в 4%.
Среди выделенных локаций с большим объемом предложения наименьшая стоимость квадратного метра отмечена в Северном Медведково (331 тыс. руб.), в Чертаново Центральном (349 тыс. руб.) и Бирюлево Восточном (353 тыс. руб.). Наибольшая стоимость за «квадрат» – в Даниловском районе (667 тыс. руб.), Хорошевском районе (619 тыс. руб.) и в Москворечье-Сабурово (492 тыс. руб.).
По данным Домклик на конец сентября, на первичном рынке Москвы сейчас представлено около 62 тысяч квартир. Среди них 8,7 тысяч лотов имеют площадь менее 28 кв м. То есть доля подобных вариантов – около 15%. Учитывая текущий уровень спроса на малогабаритные квартиры, такой объем предложения может быть реализован в рамках полутора лет.
Эксперты отмечают, что свидетельством высокого спроса на малометражные квартиры является не только статистика ипотечных сделок Сбера, но и динамика объема рынка предложения. Так, по данным сайта Домклик, за последние полгода количество квартир площадью до 28 кв. м на рынке новостроек снизилось примерно на 20%.
Наиболее высокие темпы снижения объема предложения в данном сегменте были отмечены в конце второго квартала – время начала дискуссий о вводе запрета на строительство: количество предложений снижалось на 10% за месяц. В третьем квартале темпы сокращения уже не такие высокие – до 5%.
Где больше всего предложений о продаже студий: районы Москвы за МКАД
Среди районов, расположенных за пределами МКАД, по количеству объявлений о продаже малогабаритных квартир с большим отрывом лидирует Коммунарка: примерно каждая пятая квартира площадью до 28 кв. м находится в этом районе. На втором месте – Филимонковский район: здесь объем предложения уже существенно ниже – 5,4%. На третьем – Солнцево: процент объявлений составляет 4,5%.
Самая низкая медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке малометражных квартир вне территории МКАД отмечена в Косино-Ухтомском районе – 260 тыс. руб. Относительно низкая цена предложения также зафиксирована в Филимонковском районе Новой Москвы (263 тыс. руб.) и в районе Крюково в Зеленограде (274 тыс. руб).
Методика расчета
Эксперты изучили объявления о продаже квартир в новостройках, актуальные на конец сентября 2024 года (данные сайта Домклик). Рассмотрен сегмент малогабаритного жилья: квартиры и студии площадью до 28 кв. м.
Для каждого района Москвы был определен объем предложения – процент от общего количества малогабаритных квартир на московском первичном рынке. После чего для районов с наибольшим объемом предложения (внутри и за пределами МКАД) рассчитывалась медианная стоимость кв. м и медианная стоимость лота.
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