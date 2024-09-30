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Как безопасно снять жилье с газовым оборудованием в Москве: рекомендации

Новости
30 сен 2024
102
Как безопасно снять жилье с газовым оборудованием в Москве: рекомендации
Содержание

Перед тем как заключить договор аренды квартиры с газовым оборудованием, нужно проверить его состояние, а также долги за газ. Эти и другие рекомендации дали арендаторам в «МОСГАЗе».

В Москве более 1,8 млн квартир с газовым оборудованием, а это около 25 тыс. многоквартирных домов. Для того чтобы арендаторы могли чувствовать себя комфортно и безопасно в таком жилье, нужно придерживаться ряда правил. Приведем их ниже.

Изучите состояние газовых приборов

Узнайте, когда в последний раз была проверка, и ее результаты. Это можно сделать на сайте «МОСГАЗа» или через чат-бот компании. Введите адрес дома, чтобы узнать дату визита слесаря, свяжитесь с районным управлением «МОСГАЗа» и подпишитесь на уведомления о следующей проверке.

Проверьте задолженность

Если платить за коммунальные услуги вы будете сами, уточните у собственника, есть ли долги за газ. Попросите его показать предыдущие квитанции или электронные чеки. Кроме того, эту информацию вы можете узнать «Газпром межрегионгаз Москва».

Соблюдайте правила использования газа

  1. Не пытайтесь чинить газовые приборы самостоятельно — обратитесь в газовую службу.
  2. Не допускайте детей-дошкольников к газовой плите и водонагревателю.
  3. Во время работы газового оборудования держите форточки приоткрытыми, не закрывайте решетки вентиляционных каналов.
  4. Используйте плиты с автоматической системой «газ-контроль».

Также нужно помнить о том, что срок службы газовой плиты не должен превышать 10-12 лет и что за безопасное использование таких приборов ответственность несут собственники и наниматели жилых помещений.

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