Как безопасно снять жилье с газовым оборудованием в Москве: рекомендации
Перед тем как заключить договор аренды квартиры с газовым оборудованием, нужно проверить его состояние, а также долги за газ. Эти и другие рекомендации дали арендаторам в «МОСГАЗе».
В Москве более 1,8 млн квартир с газовым оборудованием, а это около 25 тыс. многоквартирных домов. Для того чтобы арендаторы могли чувствовать себя комфортно и безопасно в таком жилье, нужно придерживаться ряда правил. Приведем их ниже.
Изучите состояние газовых приборов
Узнайте, когда в последний раз была проверка, и ее результаты. Это можно сделать на сайте «МОСГАЗа» или через чат-бот компании. Введите адрес дома, чтобы узнать дату визита слесаря, свяжитесь с районным управлением «МОСГАЗа» и подпишитесь на уведомления о следующей проверке.
Проверьте задолженность
Если платить за коммунальные услуги вы будете сами, уточните у собственника, есть ли долги за газ. Попросите его показать предыдущие квитанции или электронные чеки. Кроме того, эту информацию вы можете узнать «Газпром межрегионгаз Москва».
Соблюдайте правила использования газа
- Не пытайтесь чинить газовые приборы самостоятельно — обратитесь в газовую службу.
- Не допускайте детей-дошкольников к газовой плите и водонагревателю.
- Во время работы газового оборудования держите форточки приоткрытыми, не закрывайте решетки вентиляционных каналов.
- Используйте плиты с автоматической системой «газ-контроль».
Также нужно помнить о том, что срок службы газовой плиты не должен превышать 10-12 лет и что за безопасное использование таких приборов ответственность несут собственники и наниматели жилых помещений.
Проверка газового оборудования: график, что проверяют и надо ли платить