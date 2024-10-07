В Москве начали включать отопление
Отопительный сезон стартовал в Москве 7 октября, первыми тепло получат социальные учреждения, а также жилые дома. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. По поручению Сергея Собянина начали подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы», — приводятся его слова на портале мэра столицы.
Как отмечается, отопление будут включать постепенно — занять это может до пяти дней. В первую очередь тепло подадут в школы, детские сады, больницы и поликлиники, а также жилые дома и офисные здания. После этого — на промышленные предприятия.
По словам Бирюкова, к включению отопления готовы все системы и тепловые сети столицы, подготовлены более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов.
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