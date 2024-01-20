Россиян предложили освободить от оплаты плохого отопления
Россиянам хотят разрешить не платить за отопление за месяц, если температура в квартире будет ниже допустимой хотя бы день, а также при его отключении на это же время. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
По закону температура в жилых помещениях в отопительный сезон должна быть не ниже +18 градусов (в угловых комнатах — не ниже +20).
При этом пересчитать плату за услугу должны в том случае, если температура в квартире была ниже допустимой; если отопления не было дольше, чем разрешено (например, единовременно его можно отключить не более чем на 16 часов).
Однако, как отмечают авторы документа, коммунальщики делают перерасчет только за те дни, когда не было отопления. Эти расходы для них незначительны и не мотивируют обновлять сети и оказывать услуги качественно. Законопроект должен исправить эту ситуацию.