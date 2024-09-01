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Новости
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В Московской области стали чаще пользоваться дачной амнистией

Дата публикации: 01 сен 2024
В Московской области стали чаще пользоваться дачной амнистией

Более 46 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области по дачной амнистии за семь месяцев, это на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«С начала этого года в Подмосковье собственники уже зарегистрировали 46,6 тыс. объектов недвижимости, что на 4 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — приводит ее слова пресс-служба министерства.

Свыше 34 тыс. из них — жилые дома.

По данным Адигамовой, в июле жители области зарегистрировали более 9,5 тыс., свыше 7,2 тыс. из них — жилые дома общей площадью 1,1 млн кв. м. Потенциальный доход от последних оценивается в 31,8 млн руб. налогов.

Всего в этом году планируется поставить на кадастровый учет 70 тыс. жилых домов и хозпостроек, отметила она.

Больше всего строений по дачной амнистии в июле оформили в городских округах Раменский (730) и Дмитровский (660), а также в Истре (592).

Дачная амнистия позволяет гражданам зарегистрировать жилые дома, хозпостройки и земельные участки в упрощенном порядке — без направления уведомлений о начале/окончании строительства, получения уведомления о соответствии, разрешения на ввод в эксплуатацию и других процедур. Она действует до 1 марта 2031 года.

Материалы по теме:

Дачная амнистия: что это такое и как воспользоваться

Новости
Недвижимость
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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