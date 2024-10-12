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В Минстрое призвали застройщиков не затягивать с выдачей ключей

Новости
12 окт 2024
933
В Минстрое призвали застройщиков не затягивать с выдачей ключей

Минстрой предостерег застройщиков от нарушения сроков передачи квартир покупателям. Такое заявление сделал замглавы ведомства Никита Стасишин.

Он отметил, что Минстрой следит за тем, как застройщики реализовывают свои проекты, и видит, какой объем, планируемый к вводу в этом году, перенесли на следующий.

«Сегодня это уже порядка 6,1 млн квадратных метров многоквартирного жилья. Поэтому, коллеги, я вас призываю за шесть месяцев не выходить со срока ввода до передачи ключей. Лучше этого не делать. Если вы думаете, что делаете это тихо, знайте, что мы это видим», — сказал Стасишин на конференции Сбера по жилой недвижимости.

По данным на 1 октября, в России сдали около 80 млн «квадратов», всего по итогам года планируется ввести 100-105 млн кв. м.

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Новости
Комментарии2
П
Пользователь
16 окт 2024

еще бы он приказал гсн не затягивать на два три года подписание документов, на ввод в эксплуатацию

Домклик
17 окт 2024

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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