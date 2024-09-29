Главные ошибки при приёмке квартиры
Приёмка квартиры, на первый взгляд, может показаться элементарным процессом. Казалось бы: стены ровные, окна на месте, замки работают, значит, всё хорошо. Однако именно приемка при покупке жилья может сыграть ключевую роль в жизни будущих жильцов.
Сделать всё самому или нанять неопытного специалиста
Ваш друг — человек с руками, у него есть рулетка и стремянка — предлагает вам свою помощь в приёмке квартиры. А что, опыт у него имеется, это бесплатно, да и человек хороший, а потом и отпраздновать можно будет. Знакомо? Если да, поздравляем! Вот и первая ошибка.
Увидеть все изъяны, зафиксировать их и правильно составить документы — это то, что сможет только специалист с многолетним опытом. Не менее 30% всех недочётов трудно и почти невозможно увидеть неподготовленному человеку.
Вывод: хотите сэкономить и жить спокойно — наймите специалиста, как бы парадоксально это ни звучало. Ведь самостоятельное устранение недостатков в дальнейшем может стоить десятки тысяч рублей.
Заказать помощь в приёмке квартиры можно, пользуясь разными сервисами, например Домклик. Специалисты проверят жильё на соответствие строительным нормам и вашему договору, составят список найденных нарушений и проконсультируют по выявленным дефектам.
Закрывать глаза на недостатки
Приёмка квартиры — это момент, когда вы действительно можете и даже должны требовать полного исполнения обязательств от застройщика. Небольшая щель или трещина у оконных рам может стать причиной сначала сквозняков, а затем и разрушения поверхности. Странный запах в помещении и вовсе может оказаться опасным для здоровья.
Тема здоровья особенно актуальна. Во время приёмки есть возможность проверить не только визуальные аспекты ремонта, ведь существуют специальные приборы с помощью которых можно измерить даже радиационный фон и уровень электромагнитного излучения.
Приходить с пустыми руками
Если вы хотите всё сделать с умом, то стоит заранее подготовить вещи, которые могут пригодиться вам во время приёмки. Среди них: паспорт и договор, ручка и бумага, бумажный скотч, смываемый маркер, фонарик и сменная обувь (по желанию). В этот список, конечно, можно еще добавить стремянку, тестер электричества, уровень, рулетку, отвес, тепловизор и другие приборы, однако если вы не совершаете ошибку №1, то все это будет у нанятого вами специалиста.
Ждать до последнего
По закону застройщик должен официально уведомить покупателей квартир о готовности к передаче дома. Получив уведомление, в течение недели нужно приступить к принятию квартиры, если в ДДУ нет других условий.
Но вот дом достроен, жильцы потихоньку занимают свои квартиры. Вы уже купили кактус и горшок для него в цвет кухонного гарнитура, но не торопитесь ехать на приемку.
Чтобы принять квартиру, у вас есть 2 месяца. Если спохватитесь поздно, будет считаться, что вы уклонились от приёма, и застройщик подпишет акт в одностороннем порядке.
Не затягивайте. Начинайте действовать, как только получили уведомление, и запишитесь на приемку.
Не проверить документы
Перед тем как принять в свою собственность жилплощадь, еще раз внимательно прочитайте договор и проектную документацию. Вы должны быть точно уверены, что всё заполнено верно: материалы, метражи, перегородки, конфигурация окон, производитель дверей и т.д.
Подписать акт приёма в сомнении
Если вы уверены на 100% в качестве отделки и всех систем, то смело подписывайте акт. Если вы нашли недостатки, но вас убеждают все равно подписать документ, не соглашайтесь. В этом случае вы, к сожалению, не сможете получить ключи, но зато требование повторной приёмки обеспечит вам гарантию устранения дефектов со стороны застройщика в срок до момента повторного приёма.
Есть и второй вариант — подписать акт с условием устранения недостатков. Здесь необходимо обязательно указать сроки, в которые они должны быть устранены. Плюс — вы получите ключи. Минус — процесс устранения недостатков застройщиком может затянуться.
Не учитывать общедомовое имущество
Подъезд — общий, а значит и ваш тоже. Трещины на стенах в подъезде, незакрывающиеся окна, ненадёжные лестницы — всё это можно внести в акт осмотра квартиры.
Касательно общедомового имущества вопрос достаточно размытый. Вы можете добавить дефекты подъезда, лифта и двора в свой акт осмотра, однако в какой срок и вообще будет ли это устранено — спрогнозировать трудно. Это зависит от добросовестности застройщика и от внимательности жильцов.
Не поинтересоваться гарантиями
Не многие в курсе, что минимум 3 года после сдачи дома он будет находиться на гарантии. Поэтому если случилось так, что вы приняли квартиру, а потом нашли в ней существенный недостаток, то вы еще можете требовать его устранить.
Застройщик обязан устранить выявленные дефекты в согласованный между вами срок.
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