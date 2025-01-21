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В Минстрое призвали застройщиков не поднимать цены на жилье

Дата публикации: 21 янв 2025
В Минстрое призвали застройщиков не поднимать цены на жилье

Российские власти готовят меры поддержки для строительной отрасли — и для их реализации стоимость недвижимости необходимо заморозить. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«Для того, чтобы осуществить меры поддержки (они сейчас готовятся), я обращаюсь к коллегам-застройщикам: не меняйте цену в сторону повышения», — сказал он на заседании итоговой коллегии министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

В числе таких мер, по словам Файзуллина, добровольная заморозка стоимости строительных ресурсов. Этот вопрос Минстрой прорабатывает вместе с Минпромторгом.

«С 1 июля у нас произойдут некоторые изменения по тарифной составляющей. И вот не более чем на это должна поменяться стоимость. Иначе мы опять все деньги "съедим" в результате повышения», — отметил глава Минстроя.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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