В Минстрое призвали застройщиков не поднимать цены на жилье
Российские власти готовят меры поддержки для строительной отрасли — и для их реализации стоимость недвижимости необходимо заморозить. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
«Для того, чтобы осуществить меры поддержки (они сейчас готовятся), я обращаюсь к коллегам-застройщикам: не меняйте цену в сторону повышения», — сказал он на заседании итоговой коллегии министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.
В числе таких мер, по словам Файзуллина, добровольная заморозка стоимости строительных ресурсов. Этот вопрос Минстрой прорабатывает вместе с Минпромторгом.
«С 1 июля у нас произойдут некоторые изменения по тарифной составляющей. И вот не более чем на это должна поменяться стоимость. Иначе мы опять все деньги "съедим" в результате повышения», — отметил глава Минстроя.
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