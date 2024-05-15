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Новости
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В Минфине обсуждают увеличение ставки по «Семейной ипотеке» для ряда граждан до 12%

Дата публикации: 15 мая 2024
В Минфине обсуждают увеличение ставки по «Семейной ипотеке» для ряда граждан до 12%

Министерство финансов России предложило повысить ставку по «Семейной ипотеке» для заемщиков с детьми старше 6 лет до 12%, но пока никаких решений по этому вопросу нет. Об этом сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков.

По его словам, ставка по «Семейной ипотеке» в 6% сохранится для семей с детьми младше 6 лет.

«Все остальные детали, возможности, варианты обсуждаются. Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под "Семейную ипотеку" и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше 6 лет), повышение ставки до 12%. Сейчас обсуждение идет, решений пока никаких нет», — сказал Чебесков в кулуарах конференции «Российский фондовый рынок 2024».

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить «Семейную ипотеку», действие которой завершается в июне этого года, до 2030-го. Для семей с детьми до 6 лет ставка должна остаться прежней — 6%. Для тех, у кого дети старше, условия изменятся.

Условия программы «Семейная ипотека»

Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.

Его могут получить:

  • семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
  • семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.

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Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии8
В
Владимир Ш.
02 июл 2024

И где?досих пор нету не какого решениея,а должно с 1июля все известно

Домклик
05 июл 2024

Владимир Ш.здравствуйте! На сегодняшний момент мы все еще ждем постановление Правительства РФ, в котором будут описаны точные условия программы. Как только информация появится, мы обязательно ее опубликуем на сайте и в наших соц.сетях.

П
Пользователь
16 мая 2024

Верное решение - сделать ставку - 2% от Ставки рыночной! Ну или хотя бы минимум 12%, т.к. семьи с детьми старше 6 лет намного более обеспечены, нежели семьи с детьми до 6 лет. И просто обкрадывают государство, можно сказать. Все мои знакомые с детьми после 6 лет берут по 2 - 3 ипотеки для перепродажи в будущем и получения легких денег.

В
Варвара П.
19 мая 2024

Пользователькаким образом обкрадывают если это кредиты?!

И
Инна Р.
27 июн 2024

Пользовательты не прав. У тебя один такой знакомый кот взял две ипотеки ну и что ты завидуешь. У него может дет и детей больше. На будущее им и берет! До 7 лет, до школы и давали б уже. Цены на Новостройки тоже огромные. Их еше оплачивать надо

В
Владимир К.
15 мая 2024

А если в семье два ребенка один старше 6 лет, второй ребенок младше 6 лет, какой процент будет 12 или 6?

Домклик
17 мая 2024

Владимир К.здравствуйте. Пока ничего неизвестно, нововведения на стадии обсуждения. Если будут дополнительные новости, мы обязательно сообщим в своих социальных сетях и Журнале. Подписывайтесь и следите за обновлениями)

В
Варвара П.
15 мая 2024

Да почему все только для молодых. Наоборот были молодые купили себе небольшую квартиру, теперь хоть добились, побольше зарабатываем, вместо маленькой квартиры хотим приобрести побольше наконец. Но нет, везде все обрубают, ну не возможно платить ипотеку от 13 или даже уже 17 %, это огромные переплаты. Детям нужно оплачивать платное обучение!Везде зажимают. На старость лет рожать с ипотекой тоже не вариант. Еще и вторичка колом из-за таких ставок, ничего не продать.

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