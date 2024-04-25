Сбер снизил ставки по «Семейной ипотеке» с увеличенным лимитом
Сбербанк с 25 апреля снижает ставки по «Семейной ипотеке» с увеличенной в 2,5 раза суммой кредита.
Что это значит
Клиенты Сбера могут получить ипотеку на сумму до 30 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И до 15 млн руб. — в остальных регионах. При этом базовые лимиты по «Семейной ипотеке» — 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно.
Сумму до лимита банк оформляет по льготной ставке в 6%, а свыше лимита — по рыночной.
Подробнее о том, как получить льготную ипотеку с повышенным лимитом>>
Так, при совмещении льготной и рыночной ставок средневзвешенная теперь составит:
- от 7,5% — при сумме кредита от 12,5 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях;
- от 8,1% — при сумме кредита от 6,5 млн руб. в остальных регионах.
Мы наблюдаем очень высокий спрос со стороны наших клиентов на покупку квартиры с использованием «Семейной ипотеки» с повышенным лимитом. Именно поэтому Сбер принял решение снизить средневзвешенную ставку по этой программе. Размер снижения составит до 0,6%. Уверен, это новшество поможет тысячам россиян решить квартирный вопрос на более выгодных условиях.
«Семейная ипотека» с повышенным лимитом не совмещается с программой субсидирования от застройщика и другими дополнительными дисконтами.
Для подачи заявки нужно перейти в ипотечный калькулятор на Домклик, выбрать «Сeмeйную ипoтeку» и указать параметры кредита.
Клиенты, которые уже получили одобрение по заявке на прежних условиях, также могут снизить ставку по кредиту. Для этого надо заказать звонок или написать в чат в личном кабинете.
Подробнее о требованиях к заемщикам и документах для оформления «Семейной ипотеки» — на странице программы.
Это никому не интересно видимо
Марина С.здравствуйте. Благодарим, что поделились мнением.
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