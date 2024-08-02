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Новости
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В Минцифры разъяснили новые условия IT-ипотеки

Дата публикации: 02 авг 2024
В Минцифры разъяснили новые условия IT-ипотеки

Министерство цифрового развития ответило на главные вопросы, касающиеся изменения параметров льготной программы «IT-ипотека». В том числе в ведомстве рассказали, могут ли взять кредит айтишники, работающие в филиале московской компании в другом регионе.

Итак, у сотрудников регионального филиала IT-компании, зарегистрированной в Москве, возможность взять льготную ипотеку есть. Что касается удаленщиков, которые работают напрямую на столичную организацию, им программа пока недоступна, но в Минцифры рассчитывают найти решение этого вопроса.

Если айтишник из региона оформил ипотеку и решил устроиться в организацию в Москве или Санкт-Петербурге, то низкая ставка не сохранится. Рефинансировать старый кредит после трудоустройства в IT-компанию также не получится.

В Минцифры также разъяснили положение о необходимости работать в аккредитованной организации на протяжении всего срока действия ипотечного договора.

Переходить в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз. Главное, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы. При увольнении из одной организации есть шесть месяцев, чтобы устроиться в другую. В течение этого времени сохраняется льготная ставка.

Фото эксперта
пресс-служба Минцифры

Для тех, у кого есть «IT-ипотека», договор по которой заключен на старых условиях, ничего не изменится. Их ставка сохранится.

При этом, если аккредитация компании аннулирована, она не подала в срок согласие на раскрытие налоговой тайны или больше не получает налоговые льготы, ее не будет в списке, который ФНС направляет в Минцифры до 25 мая. В этом случае, чтобы избежать повышения ставки, у заемщика будет полгода для трудоустройства в компанию, соответствующую условиям.

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Новые условия программы «Ипотека для IT»: что изменилось

Новости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии139
П
Пользователь
2 дня назад

Добрый день! Если я оформлю it ипотеку, а потом уровень дохода у меня упадет ниже того, что требовался для получения ипотеки. Изменится ли процентная ставка?

Домклик
2 дня назад

Пользовательздравствуйте! Нет, ставка останется прежней, уровень дохода не будет влиять.

П
Пользователь
01 нояб 2024

Добрый день, взяли it ипотеку с мужем в апреле 2024, Он основной заёмщик, Я созаёмщик, оба подходим под условия ипотеки, подскажите, если Его забирают в армию, ставка изменится даже в том случае, если созаёмщик продолжает работать в аккредитованной it компании?

Домклик
01 нояб 2024

Пользовательздравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

С
Сергей Т.
18 окт 2024

Добрый день! Брал ИТ-ипотеку до 1 августа 2024. После этого перешёл в компанию без статуса ИТ-компании. Но она планирует этот статус получить. Как я понял, сейчас я потеряю льготную ставку. Но если у компании статус ИТ-компании появится, смогу я эту льготу восстановить или уже всё?

Домклик
18 окт 2024

Сергей Т.здравствуйте! Нет, льготную ставку восстановить не получится.

Ю
Юлия С.
27 сен 2024

Добрый день!

Сотрудник ранее работал в московском подразделении (г.Москва), головная ИТ-компания зарегистрирована в регионе. Если сотрудник переведется в региональный офис (в головную организацию) сможет ли он сразу взять ИТ-ипотеку или потребуется работать 3 месяца или какое то время?

Домклик
27 сен 2024

Юлия С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

К
Ксения И.
20 сен 2024

Здравствуйте! Помогите разобраться - оформляю ИТ-ипотеку. По условиям, указанным в государственной программе подхожу - заявку мне одобрили. Однако Сбербанк не выдает ипотеку, поскольку я не являюсь его зарплатным клиентом и строительство финансируется другим банком (дом.рф). Какие есть нормативные документы, подтверждающие правомерность банка добавлять новые условия, которых нет в государственной программе? Разве банк не обязан соблюдать условия гос.программы?

Домклик
20 сен 2024

Ксения И.здравствуйте! По новым условиям программы "Ипотека для IT" выдача кредита происходит при следующих условиях: субсидирование от застройщика , либо объект недвижимости должен находиться на проектном финансировании или зарплатном проекте.

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