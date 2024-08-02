В Минцифры разъяснили новые условия IT-ипотеки
Министерство цифрового развития ответило на главные вопросы, касающиеся изменения параметров льготной программы «IT-ипотека». В том числе в ведомстве рассказали, могут ли взять кредит айтишники, работающие в филиале московской компании в другом регионе.
Итак, у сотрудников регионального филиала IT-компании, зарегистрированной в Москве, возможность взять льготную ипотеку есть. Что касается удаленщиков, которые работают напрямую на столичную организацию, им программа пока недоступна, но в Минцифры рассчитывают найти решение этого вопроса.
Если айтишник из региона оформил ипотеку и решил устроиться в организацию в Москве или Санкт-Петербурге, то низкая ставка не сохранится. Рефинансировать старый кредит после трудоустройства в IT-компанию также не получится.
В Минцифры также разъяснили положение о необходимости работать в аккредитованной организации на протяжении всего срока действия ипотечного договора.
Переходить в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз. Главное, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы. При увольнении из одной организации есть шесть месяцев, чтобы устроиться в другую. В течение этого времени сохраняется льготная ставка.
Для тех, у кого есть «IT-ипотека», договор по которой заключен на старых условиях, ничего не изменится. Их ставка сохранится.
При этом, если аккредитация компании аннулирована, она не подала в срок согласие на раскрытие налоговой тайны или больше не получает налоговые льготы, ее не будет в списке, который ФНС направляет в Минцифры до 25 мая. В этом случае, чтобы избежать повышения ставки, у заемщика будет полгода для трудоустройства в компанию, соответствующую условиям.
Новые условия программы «Ипотека для IT»: что изменилось
Добрый день! Если я оформлю it ипотеку, а потом уровень дохода у меня упадет ниже того, что требовался для получения ипотеки. Изменится ли процентная ставка?
Пользовательздравствуйте! Нет, ставка останется прежней, уровень дохода не будет влиять.
Добрый день, взяли it ипотеку с мужем в апреле 2024, Он основной заёмщик, Я созаёмщик, оба подходим под условия ипотеки, подскажите, если Его забирают в армию, ставка изменится даже в том случае, если созаёмщик продолжает работать в аккредитованной it компании?
Пользовательздравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Добрый день! Брал ИТ-ипотеку до 1 августа 2024. После этого перешёл в компанию без статуса ИТ-компании. Но она планирует этот статус получить. Как я понял, сейчас я потеряю льготную ставку. Но если у компании статус ИТ-компании появится, смогу я эту льготу восстановить или уже всё?
Сергей Т.здравствуйте! Нет, льготную ставку восстановить не получится.
Добрый день!
Сотрудник ранее работал в московском подразделении (г.Москва), головная ИТ-компания зарегистрирована в регионе. Если сотрудник переведется в региональный офис (в головную организацию) сможет ли он сразу взять ИТ-ипотеку или потребуется работать 3 месяца или какое то время?
Юлия С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Здравствуйте! Помогите разобраться - оформляю ИТ-ипотеку. По условиям, указанным в государственной программе подхожу - заявку мне одобрили. Однако Сбербанк не выдает ипотеку, поскольку я не являюсь его зарплатным клиентом и строительство финансируется другим банком (дом.рф). Какие есть нормативные документы, подтверждающие правомерность банка добавлять новые условия, которых нет в государственной программе? Разве банк не обязан соблюдать условия гос.программы?
Ксения И.здравствуйте! По новым условиям программы "Ипотека для IT" выдача кредита происходит при следующих условиях: субсидирование от застройщика , либо объект недвижимости должен находиться на проектном финансировании или зарплатном проекте.