Более 80% россиян до 25 лет знают о льготной ипотеке — исследование Домклик и СберМаркетинга
Согласно исследованию, проведенному Аналитическим центром Домклик в конце 2023 года, лишь 60% россиян осведомлены о существовании льготной ипотеки.
В новом исследовании эксперты Аналитического центра Домклик и СберМаркетинга оценили, насколько молодежь до 25 лет знакома с различными федеральными программами льготного ипотечного кредитования.
Также эксперты проанализировали связь между осведомлённостью и спросом на льготную ипотеку и составили условный портрет молодого человека, ориентированного на приобретение жилья в кредит.
Осведомлённость и востребованность
Опрос показал, что молодежь в целом хорошо осведомлена о существовании федеральных программ льготного ипотечного кредитования: 83% опрошенных слышали хотя бы об одной из них. Этот показатель существенно выше, чем среди всех возрастных групп (60%).
Причем осведомленность жителей Москвы еще выше: 90% москвичей в возрасте до 25 лет знают хотя бы об одной из льготных программ. Этот результат также выше, чем по всем возрастным группам (76%).
Что касается спроса на ипотеку в целом, то категория заемщиков в возрасте до 25 лет не является определяющей: в этом году на долю заемщиков в возрасте от 18 до 25 лет пришлось около 9% всех ипотечных сделок Сбера.
Доля ипотечных сделок, приходящихся на молодёжь, стабильна на протяжении последних лет, несмотря на масштабные изменения условий кредитования. Исследование показало, что молодые люди проявляют большой интерес к теме кредитов и займов. По данным опроса, примерно каждый второй респондент уверен, что хорошо разбирается в банковских услугах, и считает кредит удобным инструментом. Но что важнее, молодые россияне с энтузиазмом относятся к обучению финансовой грамотности: 94% опрошенных указали, что обучение их интересует
Наибольшей популярностью у молодого поколения пользуется «Семейная ипотека» — о ней знают 66% респондентов. Далее следует программа «Господдержки» — о ней слышал каждый второй опрошенный (51%).
Более узконаправленные программы заметно отстают по узнаваемости. Так, например, о программе для сотрудников ИТ-отрасли знает только треть опрошенных (33%), о «Сельской ипотеке» — 28%, «Дальневосточной и Арктической ипотеке» — 22% респондентов.
Данные опроса хорошо согласуются со статистикой ипотечных выдач по всем возрастам. Действительно, «Семейная ипотека» и «Господдержка» являются программами-рекордсменами и широко востребованы среди россиян. Так, в первом полугодии суммарно на долю этих программ пришлось порядка половины всех ипотечных сделок в банке (52%): по «Семейной ипотеке» — 26,5%, по ипотеке с господдержкой — 25,6%.
Однако среди молодёжи «Семейная ипотека» пользуется значительно меньшим спросом, чем программа «Господдержки». Так, среди заёмщиков 18-25 лет процент выдач по «Семейной ипотеке» составляет всего 11%, в то время как по «Господдержке» — 33%. Аналитики Домклик объясняют это расхождение высокой долей бездетных россиян в возрасте до 25 лет. Данные Росстата подтверждают эту гипотезу: в среднем первый ребёнок появляется у россиян в 26 лет.
Эксперты добавляют, что высокий спрос на «Господдержку» у молодёжи связан с интересом к индивидуальному жилищному строительству. Ранее в Домклик уже отмечали рост интереса молодых людей к этому типу жилья.
Что касается более адресных программ, то их востребованность среди молодёжи невысока: на долю IT-ипотеки, «Дальневосточной и Арктической ипотеки» и льготной программы в Республике Тыва суммарно приходится 8% всех выдач.
Какая молодёжь интересуется льготной ипотекой
Аналитики Домклик и специалисты Сбермаркетинга выделили следующие характеристики молодых людей, настроенных на приобретение жилья в ипотеку по льготным программам:
Пол. Женщины лучше осведомлены о программах льготной ипотеки, в частности, о «Семейной ипотеке» — 73%, тогда как процент молодых мужчин ниже — 59%. Статистика выдач также подтверждает, что женщины берут льготную ипотеку чаще, чем мужчины: в первом полугодии 2024 года на женский пол пришлось 52,4% всех выдач по льготным программам (в сегменте молодёжи до 25 лет).
География. Данные опроса показали высокий уровень осведомленности о льготной ипотеке среди москвичей: она известна примерно 90% респондентов. Статистика ипотечных выдач Сбера также показывает, что молодые люди из столичных регионов берут льготную ипотеку чаще. Так, 12,6% выданных молодёжи льготных кредитов пришлось на Московский регион. Доля Санкт-Петербурга также высока — около 5,6%.
Аналитики Домклик отмечают, что в сегменте молодёжной ипотеки спрос на льготные кредиты в столицах выше по сравнению с другими регионами. Так, в Санкт-Петербурге и Москве около 75% сделок с молодыми людьми проходят на льготных условиях, в то время как средний показатель по стране составляет 52,5%.
Возраст и уровень образования. Опрос СберМаркетинга позволил установить наличие зависимости между осведомленностью молодежи и уровнем образования. Так, льготные программы известны 91% молодых людей, получивших высшее образование. Процент людей со средним и средним специальным образованием несколько ниже — 75% и 82% соответственно. Молодые люди с высшим образованием чаще всего знают о «Семейной ипотеке» — 66% опрошенных.
При этом наибольший отрыв молодежи, завершившей обучение в вузах, от других респондентов отмечается в знании о двух других программах. Так, Госпрограмма 2020 известна 60% респондентов с высшим образованием, а Сельская ипотека – 36%. Показатели для молодёжи с другими уровнями образования существенно ниже — 44-45% и 20-24% соответственно.
Статистика сделок Сбера косвенно подтверждает связь между уровнем образования и интересом к приобретению недвижимости в ипотеку. Медианный возраст заёмщика (в сегменте молодёжи до 25 лет) составляет 23 года — это возраст получения высшего образования уровня специалитета или магистратуры.
Эксперты Домклик также приводят дополнительные характеристики молодёжи до 25 лет, ориентированной на приобретение недвижимости по льготным программам.
Данные основаны на ипотечных сделках Сбера в первом полугодии 2024 года:
• Семейное положение. Среди молодых заёмщиков, оформивших льготную ипотеку, преобладают холостые и незамужние (59%). Таких заёмщиков стало больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+2,6 п. п.). На втором месте — молодые люди, состоящие в браке (39,6%). Их доля снизилась на 2,4 п. п.
• Медианный доход существенно увеличился — до 108 тыс. рублей (в 2,1 раза больше, чем в январе-июне 2023 года).
Методика исследования
В ходе онлайн-интервью опрошено 700 человек по всей России в возрасте от 18 до 25 лет. Данные репрезентативны по полу и населённым пунктам разного размера.
Исследованы ипотечные сделки Сбера, заключенные молодыми людьми в возрасте от 18 до 25 лет в первом полугодии 2024 года. Определены ключевые характеристики молодого заёмщика: распределение по полу, медианный возраст и доход, топ-регионов, лидирующих по количеству сделок.