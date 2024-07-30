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Клиенты Сбера получат скидку 0,3% на ставку по ипотеке в рамках акции «Ипотека Плюс»

Дата публикации: 30 июл 2024
Клиенты Сбера получат скидку 0,3% на ставку по ипотеке в рамках акции «Ипотека Плюс»

С 31 июля клиенты Сбербанка смогут снизить ставку на 0,3 п.п. в рамках акционного предложения «Ипотека Плюс» на Домклик.

Акция распространяется на все базовые (не субсидируемые государством) ипотечные программы на приобретение готового и строящегося жилья, в рамках которых оформляется кредит на крупную сумму.

Скидка 0,3 п.п. будет рассчитываться и применяться автоматически при достижении определенной суммы кредита в зависимости от региона РФ (ссылка на список регионов и сумм — ниже). А в личном кабинете Домклик появится подсказка «Ипотека плюс — дисконт за сумму кредита».

Ранее аналогичная акция работала только на вторичном рынке и при размере первоначального взноса от 30%.

Список регионов и минимальных сумм кредита для скидки на ипотеку
Список регионов и минимальных сумм кредита для скидки на ипотеку

Программа «Ипотека Плюс»: скидка на ипотеку, список регионов и минимальных сумм кредита.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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