IT-ипотеку продлили до 2030 года на новых условиях
Правительство России продлило действие «IT-ипотеки» до 2030 года, изменив некоторые параметры льготной программы. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«В соответствии с решением правительства льготная ипотека для IT-специалистов продлена до 2030 года. Продление льготной программы кредитования на новых условиях планируется с августа текущего года», — говорится в сообщении.
Так, ставка по программе увеличится с 5% до 6%, максимальная сумма кредита составит 9 млн руб. для всех регионов (в регионах-миллионниках она была 18 млн руб.). При этом ставку можно будет снизить за счет банковских и региональных программ.
Меняются и требования к среднему уровню дохода IT-специалистов. В городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях минимальная зарплата до вычета НДФЛ должна быть 150 тыс. руб. В остальных городах и населенных пунктах — от 90 тыс. руб. в месяц.
Почему изменили условия «IT-ипотеки»
Как заявили в кабмине, главная цель обновленной программы — удержать квалифицированные кадры в регионах, поэтому она не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.
Кроме этого, теперь IT-специалисты должны работать в аккредитованных IT-компаниях, которые получают налоговые льготы, на протяжении всего срока действия ипотечного договора. Ранее этот срок составлял 5 лет.
IT-ипотеку запустили в мае 2022 года для поддержки IT-сектора и создания комфортных условий для айтишников. Оформить кредит по программе могут специалисты 18-50 лет (включительно) на покупку строящегося, готового жилья на первичном рынке, а также на ИЖС. За время ее действия банки выдали более 75 тыс. кредитов на общую сумму 700 млрд руб.
«Таким образом, установленные показатели были достигнуты досрочно. В этой связи в 2024 году правительство приняло решение дополнительно направить свыше 39 млрд руб., которые будут использованы как на поддержку IT-специалистов по обновленным условиям программы, так и на обслуживание ранее выданных ипотечных кредитов», — отмечается в сообщении.
Основную часть — более 23 млрд руб. — выделят уже в третьем квартале этого года.
Низкая ставка по ипотеке: как получить и сохранить выгодные условия на 3 месяца
Брал it-ипотеку в 2023 году, на тот момент согласно условиям необходимо было проработать 5 лет в аккредитованной компании, чтобы сохранить условия. А затем можно было переходить в неаккредитованную компанию. Для меня сохранились данные условия?
Евгений П.здравствуйте! Эти условия должны быть прописаны в вашем кредитном договоре. За более подробной консультацией по вашему кредитному договору рекомендуем обратиться в чат обслуживания ипотеки к менеджеру.
Здравствуйте. Верно ли мы понимаем, что после 2030 года налоговые льготы для ИТ компаний будут отменены? И потому после этого ставка по ит ипотеке неизбежно вырастет для тех, кто брал ипотеку после 1 августа 2024 года? (потому что после 2030 года все ит компании перестанут получать налоговые льготы, а в договоре получение этих льгот указано как необходимое условие)
Пользовательздравствуйте. С этим вопросом лучше обратиться в Минцифры.
Здравствуйте. Если я беру IT ипотеку после 1 августа 2024 года (или в начале 2025 года), то может ли повыситься ставка после завершения всей льготной программы? (т.е. если государство не станет продлять льготную IT ипотеку после 2030 года, то повысится ли ставка до ключевой для уже взявших эту ипотеку людей?) Или же я буду продолжать платить тот процент, что бы указан в договоре при его заключении, при соблюдении стандартных требований вроде работы в аккредитованной ит-компании?
Пользовательздравствуйте! Ставку по новым условиям программы "Ипотека для IT" могут повысить, если IT-компании не будет в списке, который ФНС направляет в Минцифры до 25 мая, у неё аннулирована IT-аккредитация, она вовремя не подала согласие на раскрытие налоговой тайны, она больше не получает налоговые льготы.
На основании списка ФНС банки проверяют заёмщика. С этого момента у заёмщика будет 6 месяцев на поиск нового места работы, соответствующего условиям, чтобы избежать повышения ставки.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если я работаю в аккредитованной IT компании в регионе, беру IT ипотеку, потом увольняюсь и устраиваюсь в другую, тоже аккредитованную IT компанию в том же регионе, ставка изменится?
Консультант сказал, что нужно всё время, пока платится ипотека, работать только в одной и той же компании, это правда?
Александра Я.здравствуйте! Увольняться и устраиваться в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз. Главное, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы. При увольнении из организации у вас есть шесть месяцев для трудоустройства в другую: в течение этого времени сохраняется льготная ставка.
О новых условиях программы "Ипотека для IT" рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-ipoteka-dlya-it-chto-izmenilos.
Добрый день! Подскажите, Пожалуйста, я хочу взять it ипотеку. Работаю в компании как ведущий специалист, и в моих руках оформление всех документов, чтобы применялись пониженные страховые взносы, доля и аккредитация нашей it компании. Все условия соблюдены. Но компания все равно не подходит под ипотеку. Подскажите, есть ли скрипты, инструкция или связь с минцифрами, где можно уточнить, по какой причине не проходит наша компания под ипотеку?
Марина К.здравствуйте! Рекомендуем обратиться за полной информацией по аккредитации именно вашей IT-компании напрямую в Минцифры.