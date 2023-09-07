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В Минцифры назвали число получателей льготной ипотеки к концу года
Дата публикации: 07 сен 2023
Не менее 30 тыс. IT-специалистов в России могут получить ипотеку на льготных условиях до конца 2023 года. Об этом на пресс-конференции сообщил замглавы Минцифры РФ Андрей Заренин.
По его словам, с начала действия программ с господдержкой льготные условия получили уже 23 тыс. специалистов на сумму 207 млрд рублей.
Ранее Домклик писал, что в России смягчили условия ипотеки для IT-специалистов, согласно которым оформить ссуду теперь можно без привязки к уровню минимальной зарплаты. Напомним, что Сбер уже начал приём заявок на IT-ипотеку по упрощённым условиям.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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