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Правительство России обсуждает изменение условий льготной ипотеки

Дата публикации: 05 сен 2023
Правительство России обсуждает изменение условий льготной ипотеки

Правительство России обсуждает изменение условий льготной ипотеки, узнали «Ведомости». Как сообщили источники газеты, близкие к правительству, речь идет о повышении первоначального взноса с 15% до 20% и сокращении субсидий банкам на 0,5%.

Ужесточение параметров льготной ипотеки нужно, чтобы сбалансировать рынок и снизить риски роста цен на недвижимость. В июле — августе цены вновь повысились на фоне ускорившихся темпов ипотечного кредитования, поясняют собеседники газеты. При этом просрочка по кредитам находится на низком уровне: по данным ЦБ, составляет 0,4% от портфеля, что минимум за последние два года.

Представитель Центробанка, комментируя тему, напомнил, что ранее принятые меры позволили свернуть рискованные схемы ипотеки, вроде «околонулевой» и «ипотеки с кешбэком», однако разрыв цен на первичном и вторичном рынках жилья по-прежнему сохраняется. С 1 октября начнут действовать запретительные макропруденциальные надбавки. В Центробанке рассчитывают, что это должно помочь сбалансировать ситуацию.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но их нужно постепенно сворачивать и переходить к адресным программам. В частности, она поддержала запуск льготной ипотеки на вторичное жильё.

Читайте также: Какие бывают ипотечные программы в России

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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