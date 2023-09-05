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Новости
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Творить добро просто: как помочь нуждающимся всего за пару минут вместе со Сбером

Дата публикации: 05 сен 2023
Творить добро просто: как помочь нуждающимся всего за пару минут вместе со Сбером

Сегодня, 5 сентября, отмечается Международный день благотворительности, которая является неотъемлемой частью существования общества и проявляется повсеместно. В этот день мы говорим спасибо всем, кто помогает другим!

Эта памятная дата приурочена к годовщине смерти матери Терезы. Известная монахиня и миссионер любви на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, стала лауреатом Нобелевской премии мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».

С момента создания Домклик мы ведём активную благотворительную и спонсорскую деятельность. Благодарим каждого за поддержку и вклад в общее дело! Присоединяйтесь к нам — и вместе мы сможем сделать этот мир ещё лучше. Когда мы помогаем другим, то и сами становимся счастливее.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Творить добро сегодня или в любой другой день просто: выберите, кому хотите помочь, и сделайте пожертвование на СберВместе всего за пару минут. Сегодня на нём зарегистрировано 269 проверенных банком фондов.

Также существуют десятки направлений и форм волонтерства для тех, кто хочет начать делать добро. И вовсе не обязательно для этого вкладывать деньги. Личное участие оказывается не менее, а зачастую даже более ценным. Например, можно отдавать вещи и одежду нуждающимся, стать донором крови или волонтером.

Помогать можно не только материально — просто поделитесь ссылкой на эту новость в социальных сетях и мессенджерах.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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