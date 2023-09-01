В России смягчили условия ипотеки для IT-специалистов
Молодым IT-специалистам в России стало проще получать льготные ипотечные кредиты, которые теперь можно оформить до 36 лет без учета требований к уровню минимальной зарплаты. Как сообщается на сайте правительства, соответствующее поручение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты», — поясняют в кабмине.
До нововведений айтишники должны были зарабатывать не менее 120 тыс. руб. в месяц в городах-миллионниках и — от 70 тыс. руб. в месяц в остальных населенных пунктах. Между тем, минимальная оплата труда специалиста, работающего в Москве, должна была составлять не менее 150 тыс. руб. в месяц.
Таким образом в правительстве рассчитывают повысить привлекательность льготного ипотечного кредитования и привлечь больше работников отрасли к покупке жилья на выгодных условиях.
Постановление вступает в силу через 7 дней с момента публикации.
Напомним, что рассчитать и оформить ипотеку для IT можно на Домклик.