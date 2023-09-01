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Новости
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В России смягчили условия ипотеки для IT-специалистов

Дата публикации: 01 сен 2023
В России смягчили условия ипотеки для IT-специалистов

Молодым IT-специалистам в России стало проще получать льготные ипотечные кредиты, которые теперь можно оформить до 36 лет без учета требований к уровню минимальной зарплаты. Как сообщается на сайте правительства, соответствующее поручение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты», — поясняют в кабмине.

До нововведений айтишники должны были зарабатывать не менее 120 тыс. руб. в месяц в городах-миллионниках и — от 70 тыс. руб. в месяц в остальных населенных пунктах. Между тем, минимальная оплата труда специалиста, работающего в Москве, должна была составлять не менее 150 тыс. руб. в месяц.

Таким образом в правительстве рассчитывают повысить привлекательность льготного ипотечного кредитования и привлечь больше работников отрасли к покупке жилья на выгодных условиях.

Постановление вступает в силу через 7 дней с момента публикации.

Напомним, что рассчитать и оформить ипотеку для IT можно на Домклик.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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