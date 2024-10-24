В Коми выделили дополнительные средства на льготную ипотеку для молодых семей
Правительство Республики Коми направило 45 млн руб. на продление программы льготной ипотеки под 1% для молодых семей, которые не успели взять такой кредит в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.
«Принял решение выделить дополнительные средства, чтобы молодые семьи в Коми, не успевшие в прошлом году взять льготную ипотеку, смогли это сделать до конца 2024-го», — написал он в Telegram-канале.
Уйба напомнил, что в 2023 году в Коми ввели новый формат поддержки молодых семей, а именно дали возможность купить жилье в кредит под 1% годовых. В этом году, по его словам, программу попросили продлить.
«В результате на сегодня в рамках дополнительно выделенных из бюджета Коми 45 млн руб. еще 16 молодых семей в ближайшее время улучшат жилищные условия», — говорится в сообщении.
Кроме этого, в Коми действуют и другие меры поддержки молодых пар. Так, например, благодаря соцвыплатам более чем на 37 млн руб. жилье приобретут 47 семей.
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