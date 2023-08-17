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В июле 2023 каждая пятая ипотека в Сбере выдавалась по программе «Господдержка»

Дата публикации: 17 авг 2023
В июле 2023 каждая пятая ипотека в Сбере выдавалась по программе «Господдержка»

По данным аналитиков Домклик, спрос на льготные ипотечные программы бьёт рекорды третий месяц подряд: в июле количество выдач составило 48,6 тысяч. Это на 17,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем. 

Доля льготной ипотеки в общем числе выдач также выросла и достигла 42,1%.

По данным Домклик, наибольший рост доли выдач по госпрограммам жилищного кредитования в июле показали Ивановская область (+13,1 п.п.), Республика Карелия (+10,7) и Белгородская область (+10,2). Среди крупнейших регионов отметились Москва (+7,6 п.п.), Новосибирская (+6,9) и Воронежская (+6,4) области.

Количество кредитов, выданных по льготным программам в июле 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества выдач за месяц показана зелёным, количество сделок и доля выдач по «Семейной ипотеке» — голубым, по «Ипотеке для IT» — фиолетовым, по «Сельской ипотеке» — розовым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.
Количество кредитов, выданных по льготным программам в июле 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества выдач за месяц показана зелёным, количество сделок и доля выдач по «Семейной ипотеке» — голубым, по «Ипотеке для IT» — фиолетовым, по «Сельской ипотеке» — розовым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.

За июль число сделок по «Господдержке», по данным аналитиков Домклик, возросло на 19,7%, по «Семейной ипотеке» — на 13,6%, по «Ипотеке для IT» — на 31,1%.

«Рост востребованности льготной ипотеки в июле объясняется тремя факторами.

Во-первых, Сбер предложил заёмщикам скидки по льготным программам на рынке новостроек. Во-вторых, увеличение ключевой ставки ЦБ сделало менее выгодным оформление жилищных кредитов на вторичном рынке и перенаправило спрос на первичный рынок, где льготная ипотека покрывает более 90% сделок. В-третьих, с июня СМИ писали о скором завершении льготной ипотеки, поскольку лимиты по госпрограммам практически исчерпаны, — это также стимулировало спрос. Однако, Правительство РФ продолжает поддерживать льготные программы».

Фото эксперта
Алексей Лейпи
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Какие программы льготной ипотеки стали самыми популярными

Начиная с мая «Господдержка» лидирует по доле выданных кредитов в общем числе выдач: в июле этот показатель достиг наивысшего значения в 2023 году  20,3%. Таким образом, каждая пятая ипотека в Сбере в июле выдавалась по программе «Господдержка». Наибольший прирост доли сделок по этой программе наблюдался в Республике Тыва (+15,9 п.п.), Ивановской области (+7,3) и Республике Коми (+5,7).

Доля «Семейной ипотеки» в июле также достигла максимальной в 2023 году величины и составила 17,8%. По данным Домклик, в лидерах прироста — Республика Карелия (+5,4 п.п.), Чувашская Республика (+5) и Тверская область (+4,8).

Росла и «Ипотека для IT»: если с апреля по июнь доля программы в общем числе выдач практически не менялась (1,1%), то в июле она достигла наибольшего значения в 2023 году  1,4%. В тройку лидеров по доле проведённых сделок вошли Москва (5,5%), Санкт-Петербург (3%) и Ярославская область (2,4%).

В конце июня Сбер возобновил приём заявок по «Сельской ипотеке». В июле доля выдач по этой программе составила 0,4%. Наибольшие значения аналитики Домклик зафиксировали в Карачаево-Черкесской Республике (3,8%), Белгородской (2%) и Астраханской (1,8%) областях.

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Аналитика Домклик
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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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