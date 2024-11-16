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Мошенники взялись за домовые чаты

Новости
16 нояб 2024
945
Мошенники взялись за домовые чаты

Злоумышленники придумали новый способ кражи личных данных россиян — через домовые и районные чаты. Об этом предупредили в МВД.

Аферисты предлагают участникам той или иной группы бесплатно забрать ненужную бытовую технику или мебель. Тем, кто заинтересовался, они назначают встречу и отправляют фото или видео вещи, рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Накануне встречи мошенники пишут, что приехать никак не могут, и предлагают отправить технику с курьером. Якобы для оформления доставки пользователь должен перейти по ссылке. Она — фишинговая, и таким образом злоумышленники хотят заразить телефон вредоносным программным обеспечением и похитить персональные данные для доступа к банковским картам и другим платежным средствам.

Для защиты от мошенников в таких случаях эксперты, опрошенные «Известиями», советуют не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и не вводить данные на подозрительных сайтах. А еще не переводить предоплату на личные номера и проверять новых участников чата. Также они рекомендуют не публиковать в общей группе личные сведения: номер квартиры или телефона.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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