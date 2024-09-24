В Росреестре рассказали, как уберечь жилье от мошенников
В последнее время участились случаи мошенничества с недвижимостью россиян. Специалисты Росреестра разобрали самые частые из них, а также дали рекомендации по защите жилья.
Телефонное мошенничество
Гражданам звонят неизвестные и сообщают о том, что мошенники хотят завладеть их недвижимостью. Часто они представляются сотрудниками Росреестра или правоохранительных органов и предлагают помочь поймать злоумышленников. Звонящие также убеждают собственника продать жилье якобы в целях защиты.
Сценарии этой схемы могут быть разные, но в итоге человек остается без денег и жилья.
По данным Росреестра, недавно похожий случай произошел в Москве. Пенсионерке позвонили и сказали, что некий мужчина может пользоваться ее квартирой, поскольку у него есть доверенность. Женщину уговорили продать недвижимость, и в итоге она отдала мошенникам более 17 млн руб.
Что делать в этом случае
В Росреестре напомнили, что сотрудники ведомства никогда не звонят собственникам с такими предложениями. Если вам поступил звонок от «представителей» Росреестра, нужно сразу сообщить в правоохранительные органы.
Как правило, жертвами мошенников становятся пожилые люди, которые наиболее доверчивы и открыты к посторонним. Если у вас есть родители или близкие люди старшего возраста, предупредите их о таких ситуациях и о возможных последствиях телефонного мошенничества.
Использование поддельных документов при сделках купли-продажи недвижимости
Это могут быть поддельные доверенности, документы о праве собственности на недвижимость, паспорта и так далее. Например, человек может купить квартиру у мошенников, которые предоставили поддельные документы, и остаться как без недвижимости, так и без денег.
Кроме этого, квартиру могут продать без ведома собственника: он даже не будет знать, что злоумышленники подделали документы и подали их в МФЦ. Либо отправили их в Росреестр онлайн с помощью ненастоящей усиленной электронной квалифицированной подписи (УКЭП).
Как защитить недвижимость
Запретить действия с недвижимостью без личного участия. Это можно сделать в личном кабинете на сайте Росреестра, на портале госуслуг или в МФЦ. После подачи заявления в ЕГРН внесут соответствующую пометку. И если в Росреестр подадут документы другие лица, в том числе по доверенности, их не примут.
Запрет не действует, если недвижимость продается по решению суда или требованию судебного пристава-исполнителя.
Внести в ЕГРН адрес своей электронной почты. Росреестр всегда присылает уведомление при поступлении на регистрацию электронных документов на недвижимость. Если собственник их не подавал, то, получив такое сообщение, он сможет оперативно сообщить об этом сотрудникам ведомства.
Внимательно проверять, какие именно документы подписываете. Случается, что владельцу квартиры под видом того или иного документа дают на подпись договор купли-продажи жилья. Человек подписывает его не глядя и лишается недвижимости.
Тщательно изучать документы перед сделками купли-продажи недвижимости. Продать недвижимость может только собственник, поэтому в первую очередь следует внимательно проверить документы, подтверждающие право владения жильем. Это, например, договоры приватизации, дарения, купли-продажи, участия в долевом строительстве.
Запросите у продавца оригиналы документов на собственность. Если вам их не показывают, это должно насторожить.
Кроме того, в Росреестре рекомендуют попросить у продавца выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на недвижимость. Это также поможет убедиться, что продавец квартиры является ее законным собственником.
На что стоит обратить внимание в выписке из ЕГРН
- убедитесь, что покупаете недвижимость у его нынешнего собственника (сверьте указанные в выписке фамилию, имя, отчество, паспортные данные с информацией в паспорте, а также в документе, по которому продавец купил объект);
- проверьте, чем именно владеет человек: целым объектом или долей в праве на него (то есть единственный ли он собственник недвижимости);
- нет ли прав на это жилье у несовершеннолетних. В ином случае продавец должен предоставить разрешение органов опеки и попечительства на продажу.
Также в Росреестре советуют внимательно изучить частоту перехода прав на недвижимость. Если за короткий период таковых было много, стоит насторожиться. В этом случае следует убедиться в том, что все сделки проходили по закону и не нарушали права их участников, чтобы не столкнуться с проблемой в виде оспаривания продажи и не потерять купленное жилье.
Для этого нужно заказать выписку о переходе прав на недвижимость. Она общедоступная, поэтому потенциальные покупатели могут сделать это сами.
Серьезно стоит отнестись к сделке, если продавец действует от лица собственника по нотариальной доверенности. Проверить ее можно на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты.
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Либо отправили их в Росреестр онлайн с помощью ненастоящей усиленной электронной квалифицированной подписи (УКЭП). Серьёзно, подпись УКЭП просто подделать?
Артем И.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить напрямую в Росреестре.