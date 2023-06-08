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В Госдуме предложили уменьшить срок отключения горячей воды летом

Дата публикации: 08 июн 2023
В Госдуме предложили уменьшить срок отключения горячей воды летом

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с предложением уменьшить срок отключения горячей воды летом до трёх дней.

Также депутат направил письмо министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с просьбой уточнить, есть ли на сегодняшний день ограничения, которые не позволяют сократить срок отключения.

Борис Чернышов убеждён, что современные технологии позволяют за три дня провести профилактику и ремонт систем водоснабжения в домах и районах.

Вице-спикер отмечает, что первопроходцем на пути сокращения срока должна стать Москва, «как самый богатый город России с наилучшим состоянием коммунальной инфраструктуры», а в дальнейшем необходимо распространить это на все регионы России.

Новости
Коммунальные услуги
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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