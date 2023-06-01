Льготники будут получать субсидии за ЖКУ в виде «скидки» до 50% в платёжках
Электронный домен «ЖКХ и городская среда» появится в России. Среди них — «Гражданин», который будет использоваться для предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг льготникам. Об этом сообщили в Минстрое.
Как пишут «Известия», предполагается, что льгота будет предоставляться не в денежном виде, а в виде «скидки» на оплату услуги до 30–50%. Указанная разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом.
Таким образом, денежные средства будут попадать на счёт поставщика услуг, а гражданин сможет получить меру поддержки в момент оплаты за услуги. Кроме того, часто люди, получая субсидию в денежном формате, тратят средства не на оплату ЖКХ, и бюджетные средства расходуются не по назначению, пояснили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что сервис появится не ранее 2024 года.
Льготы на оплату ЖКУ получают отдельные категории граждан, например инвалиды, ветераны труда, ветераны ВОВ и так далее, субсидии — люди, доля расходов которых на оплату коммуналки превышает предельно допустимую.
Ранее правительство России утвердило единый стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам: единую форму заявления на получение компенсации и перечень документов, которые нужно предоставить при обращении за льготой. Также срок принятия решений о предоставлении мер поддержки составит — не более 10 рабочих дней.