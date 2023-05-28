В России предложили расширить льготы по земельному налогу для многодетных семей
Размер необлагаемого налогом земельного участка для многодетных семей могут увеличить в России. Сейчас семьи, где три и более несовершеннолетних ребёнка, не платят земельный налог с 600 кв. м площади участка.
Как поясняет автор инициативы — зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, по Земельному кодексу участок, который предоставляется многодетным семьям бесплатно, может быть до 15 соток. Целесообразно, чтобы у них была возможность не платить налог на все льготные 15 соток, считает депутат.
Помимо этого, многодетным доступны дополнительные вычеты по налогу на имущество физлиц с одного жилого дома или его части в размере кадастровой стоимости 7 кв. м в расчёте на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Если семья платит сбор с квартиры или комнаты, вычет предоставляется в размере кадастровой стоимости 5 кв. м.
Вместе с тем, по Жилищному кодексу норма предоставления жилой площади в зависимости от региона колеблется от 15 до 18 кв. м на одного человека. Лантратова предлагает вычитать из необлагаемой базы по квартире из нормы 18 кв. м на каждого несовершеннолетнего ребёнка.
По её мнению, действующие сейчас льготы — полумера, нужно увеличить льготные возможности, чтобы среднестатистическая семья получала не скидку на оплату жилья, а существенную помощь от государства.
Обращение депутата рассматривается аппаратом правительства и Минфином.
Ранее в стране был принят закон, который освободил семьи с двумя детьми и более от уплаты НДФЛ с продажи земли и хозяйственных построек на ней, если вырученные средства пойдут на улучшение жилищных условий.