Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

В России предложили расширить льготы по земельному налогу для многодетных семей

Дата публикации: 28 мая 2023
В России предложили расширить льготы по земельному налогу для многодетных семей

Размер необлагаемого налогом земельного участка для многодетных семей могут увеличить в России. Сейчас семьи, где три и более несовершеннолетних ребёнка, не платят земельный налог с 600 кв. м площади участка.

Как поясняет автор инициативы — зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, по Земельному кодексу участок, который предоставляется многодетным семьям бесплатно, может быть до 15 соток. Целесообразно, чтобы у них была возможность не платить налог на все льготные 15 соток, считает депутат.

Помимо этого, многодетным доступны дополнительные вычеты по налогу на имущество физлиц с одного жилого дома или его части в размере кадастровой стоимости 7 кв. м в расчёте на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Если семья платит сбор с квартиры или комнаты, вычет предоставляется в размере кадастровой стоимости 5 кв. м.

Вместе с тем, по Жилищному кодексу норма предоставления жилой площади в зависимости от региона колеблется от 15 до 18 кв. м на одного человека. Лантратова предлагает вычитать из необлагаемой базы по квартире из нормы 18 кв. м на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

По её мнению, действующие сейчас льготы — полумера, нужно увеличить льготные возможности, чтобы среднестатистическая семья получала не скидку на оплату жилья, а существенную помощь от государства.

Обращение депутата рассматривается аппаратом правительства и Минфином.

Ранее в стране был принят закон, который освободил семьи с двумя детьми и более от уплаты НДФЛ с продажи земли и хозяйственных построек на ней, если вырученные средства пойдут на улучшение жилищных условий.

Читайте также: Как правильно рассчитывается налог на недвижимость

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Россиян могут освободить от НДФЛ при продаже единственного жилья
4K
Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости
5M
Как получить налоговый вычет за строительство дома
134K
Закон об освобождении семей от уплаты НДФЛ с продажи земли принят в России
3K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
27
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
860
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
121
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал