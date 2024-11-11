В Госдуме предложили сдавать жилье иностранцам максимум на год
Депутаты ЛДПР подготовили ряд инициатив, одна из которых — уменьшение максимального срока договора найма с мигрантами с пяти лет до одного года. Пакет законопроектов 11 ноября планируется внести в Госдуму, пишет «Парламентская газета».
В пояснительной записке к одному из законопроектов сказано, что многоквартирные дома заселяется много иностранных граждан, которые не соблюдают правила общественного порядка. В том числе, по словам одного из авторов законопроекта, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, мигранты мусорят и нарушают тишину.
«Поэтому мы подготовили поправки в Гражданский кодекс РФ, которые значительно ужесточат требования к найму жилых помещений иностранными гражданами, за исключением белорусов», — сказал он.
Согласно ГК РФ, договор аренды можно заключить максимум на пять лет. Депутаты хотят внести в него изменения и, во-первых, закрепить там обязанность собственников оформлять договор найма с мигрантами, во-вторых, установить, что действовать он может один год. Исключение сделают только для граждан Белоруссии.
Также Гражданский кодекс разрешает нанимателям жилья по договору соцнайма с разрешения собственника поселить у себя временных жильцов. Срок их проживания ограничен шестью месяцами. В случае с иностранными гражданами депутаты предлагают сократить его до одного месяца.
Кроме этого, мигрантам, арендовавшим квартиру, могут запретить сдавать ее другим людям, оформляя договор поднайма. А россиянам, снявшим жилье, — сдавать его мигрантам в поднаем.
Еще одна инициатива депутатов — разрешить выселять иностранцев несмотря на договор, если они не заплатили за квартиру за два месяца.
Другим законопроектом вводится ответственность в КоАП за нарушение требований сдачи жилья мигрантам. Штрафы касаются как иностранцев, так и собственников квартир. Так, физлиц смогут оштрафовать на 3-5 тыс. руб., ИП — на 20-30 тыс. руб., организации — на 200-300 тыс. руб. Повторное нарушение грозит штрафом в 5-10 тыс. руб. для физлиц, 40-50 тыс. руб. для ИП, 400-500 тыс. руб. для компаний.
Если арендованную квартиру сдают иностранцы или русские и мигрантам, штраф для них составит 10-15 тыс. руб.
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