Госпошлину за регистрацию договора аренды повысили в два раза
30 окт 2024
914
С 1 января 2025 года госпошлина за регистрацию договора аренды в Росреестре для граждан составит 4 тыс. руб. вместо 2 тыс. руб., для организаций — 44 тыс. руб. вместо 22 тыс. руб. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.
Регистрировать договор аренды необходимо, если он заключается на год и более. Если стороны решили изменить некоторые условия документа, их тоже нужно зафиксировать в Росреестре.
За изменение и расторжение договора, зарегистрированного в Росреестре, пошлина также вырастет. Для физлиц — с 350 руб. до 700 руб., для организаций — с 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб.
Материалы по теме:
Как изменятся госпошлины за действия с недвижимостью в 2025 году
Рекомендуем
28 авг 2024
11K
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Вы можете оставить первый.