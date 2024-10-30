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Госпошлину за регистрацию договора аренды повысили в два раза

Новости
30 окт 2024
914
Госпошлину за регистрацию договора аренды повысили в два раза

С 1 января 2025 года госпошлина за регистрацию договора аренды в Росреестре для граждан составит 4 тыс. руб. вместо 2 тыс. руб., для организаций — 44 тыс. руб. вместо 22 тыс. руб. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Регистрировать договор аренды необходимо, если он заключается на год и более. Если стороны решили изменить некоторые условия документа, их тоже нужно зафиксировать в Росреестре.

За изменение и расторжение договора, зарегистрированного в Росреестре, пошлина также вырастет. Для физлиц — с 350 руб. до 700 руб., для организаций — с 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб.

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