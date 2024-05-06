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В Госдуме предложили проверять бухгалтерию управляющих компаний

Дата публикации: 06 мая 2024
В Госдуме предложили проверять бухгалтерию управляющих компаний

Депутаты разработали законопроект об обязательной проверке бухгалтерской документации управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Об этом сообщил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что правительство установило рамки повышения тарифов на услуги ЖКХ, однако в регионах «есть явные перекосы».

«Этими вопросами мы будем пристально заниматься. Кроме того, многие перекосы в ценообразовании услуг ЖКХ связаны с недобросовестностью управляющих компаний. Поэтому мы подготовили соответствующий законопроект, на следующей неделе он поступит в Государственную думу», — сказал Слуцкий.

По его словам, речь о законопроекте, который сделает обязательным аудит бухгалтерии УК и ТСЖ. В ЛДПР считают, что это позволит собственникам проверять достоверность отчетов тех, кто управляет домом, то, насколько грамотно организован бухучет и корректны суммы в платежках за коммунальные услуги.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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