В Госдуме предложили проверять бухгалтерию управляющих компаний
Депутаты разработали законопроект об обязательной проверке бухгалтерской документации управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Об этом сообщил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Он напомнил, что правительство установило рамки повышения тарифов на услуги ЖКХ, однако в регионах «есть явные перекосы».
«Этими вопросами мы будем пристально заниматься. Кроме того, многие перекосы в ценообразовании услуг ЖКХ связаны с недобросовестностью управляющих компаний. Поэтому мы подготовили соответствующий законопроект, на следующей неделе он поступит в Государственную думу», — сказал Слуцкий.
По его словам, речь о законопроекте, который сделает обязательным аудит бухгалтерии УК и ТСЖ. В ЛДПР считают, что это позволит собственникам проверять достоверность отчетов тех, кто управляет домом, то, насколько грамотно организован бухучет и корректны суммы в платежках за коммунальные услуги.
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