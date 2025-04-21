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Где в Москве продаются самые дешевые квартиры: карта стоимости новостроек

Дата публикации: 21 апр 2025
Где в Москве продаются самые дешевые квартиры: карта стоимости новостроек

Несмотря на повышение адресности льготной ипотеки и высокие проценты по жилищным кредитам, спрос на первичном рынке Москвы не снижается. Напротив, согласно данным Сбера, в первом квартале этого года количество ипотечных сделок на столичном рынке новостроек увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более, чем в два раза.

Доля первичного рынка в Москве также остается на рекордно высоком уровне: согласно исследованиям аналитиков Домклик, доля новостроек в общем объеме выданной ипотеки в первые месяцы года не опускается ниже 75%.

В новом материале эксперты Аналитического центра Домклик рассказали о том, где сегодня в Москве можно найти новостройки по доступным ценам. В рамках исследования аналитики подготовили тепловую карту, где для каждого района Москвы указана стоимость стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м.

Карта стоимости стандартной квартиры на первичном рынке недвижимости Москвы. Для каждого района была посчитана медианная стоимость кв м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры (35 кв. м). Данные основаны на анализе объявлений на сайте Домклик, актуальных на апрель 2025 года.
Карта стоимости стандартной квартиры на первичном рынке недвижимости Москвы. Для каждого района была посчитана медианная стоимость кв м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры (35 кв. м). Данные основаны на анализе объявлений на сайте Домклик, актуальных на апрель 2025 года.

Районы с самыми низкими ценами на новостройки

Согласно данным Домклик, самая низкая стоимость квартир в новостройках зафиксирована в следующих районах:

  1. Старое Крюково (Зеленоградский АО): стоимость стандартной квартиры (произведение медианной стоимости кв м по району и стандартной площади однокомнатной квартиры — 35 кв. м) составит 7,1 млн руб.
  2. Филимонковское (Новомосковский АО) — 7,6 млн руб. 
  3. Бибирево (Северо-Восточный АО) — 7,9 млн руб.
  4. Щербинка (Новомосковский АО) — 8,2 млн руб.
  5. Крюково (Зеленоградский АО) — 8,2 млн руб.
  6. Косино-Ухтомский (Восточный АО) — 9 млн руб.
  7. Внуково (Новомосковский АО) — 9,1 млн руб.
  8. Молжаниновский (Северный АО) — 9,2 млн руб.
  9. Северный (Северо-Восточный АО) — 9,6 млн руб.
  10. Ясенево (Юго-Западный АО) — 9,8 млн руб.

Как правило, относительно невысокая цена недвижимости обусловлена значительным расстоянием от центра. Тем не менее в рейтинге присутствуют районы, расположенные и внутри МКАД, например, Бибирево и Ясенево. Эксперты отметили, что в данном случае небольшая стоимость — следствие характеристик вводимых ЖК: в перечисленных локациях предлагаются в основном апартаменты.

Несмотря на удаленность от центра, объем предложения в перечисленных районах может быть довольно значительным. Так, например, в выделенных районах Новой Москвы — Филимонковское, Щербинка, Внуково — количество предложений составляет 1-2,5 тысячи. Более того, Внуково входит в тройку районов, лидирующих по объему предложения. Большое количество выставленных лотов также отмечено в Молжаниновском районе и в Крюково (300-500 объявлений).

Районы с высокими ценами на новостройки

Наиболее дорогими районами Москвы на сегодняшний день являются Якиманка, Тверской и Арбат. Квартира площадью 35 кв м обойдется в сумму 107,9, 91,9 и 89,3 млн руб соответственно. Высокая стоимость новостроек также отмечается в Хамовниках (67 млн руб). Перечисленные районы находятся в западной части центра Москвы.

Эксперты добавили, что в других районах Москвы медианная стоимость квартиры площадью 35 кв м ограничена 35 млн рублей.

Как меняется рынок предложения

Эксперты сравнили полученные данные с результатами аналогичного исследования, проведенного в конце 2024 года. Сравнение показало, что медианная стоимость кв м выросла на 14%. Учитывая динамику количества предложений (снижение на 16%), можно предположить, что рост показателя обусловлен вымыванием предложений в нижнем ценовом диапазоне.

Наибольшие темпы роста цен отмечены к юго-востоку от центра столицы. К таковым относятся районы Нагатино-Садовники (+49%), Чертаново Центральное (+37%), Москворечье-Сабурово (+33%), Нижегородский (+27%), Марьино (+20%). В топ-10 по величине прироста также вошли Пресненский (+34%), Филевский парк, Головинский и Измайлово (по +20%), а также Солнцево (+19%).

Районов, где цена на новостройки снизилась, заметно меньше: видимое снижение (более 5%) отмечается лишь в десяти локациях. В лидерах – Ростокино (-36%), Царицыно (-23%), Гольяново (-14%), Марфино (-11%), Южное Медведково (-10%). В десятку также вошли Замоскворечье и Алтуфьево (по -10%), Бутырский (-9%), Хорошёво-Мнёвники и Свиблово (по -6%).

Новостройки
Москва
Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Дайджест для партнёров
Елена Кирова
Елена КироваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области исследований рынка недвижимости
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