Где в Москве продаются самые дешевые квартиры: карта стоимости новостроек
Несмотря на повышение адресности льготной ипотеки и высокие проценты по жилищным кредитам, спрос на первичном рынке Москвы не снижается. Напротив, согласно данным Сбера, в первом квартале этого года количество ипотечных сделок на столичном рынке новостроек увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более, чем в два раза.
Доля первичного рынка в Москве также остается на рекордно высоком уровне: согласно исследованиям аналитиков Домклик, доля новостроек в общем объеме выданной ипотеки в первые месяцы года не опускается ниже 75%.
В новом материале эксперты Аналитического центра Домклик рассказали о том, где сегодня в Москве можно найти новостройки по доступным ценам. В рамках исследования аналитики подготовили тепловую карту, где для каждого района Москвы указана стоимость стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м.
Районы с самыми низкими ценами на новостройки
Согласно данным Домклик, самая низкая стоимость квартир в новостройках зафиксирована в следующих районах:
- Старое Крюково (Зеленоградский АО): стоимость стандартной квартиры (произведение медианной стоимости кв м по району и стандартной площади однокомнатной квартиры — 35 кв. м) составит 7,1 млн руб.
- Филимонковское (Новомосковский АО) — 7,6 млн руб.
- Бибирево (Северо-Восточный АО) — 7,9 млн руб.
- Щербинка (Новомосковский АО) — 8,2 млн руб.
- Крюково (Зеленоградский АО) — 8,2 млн руб.
- Косино-Ухтомский (Восточный АО) — 9 млн руб.
- Внуково (Новомосковский АО) — 9,1 млн руб.
- Молжаниновский (Северный АО) — 9,2 млн руб.
- Северный (Северо-Восточный АО) — 9,6 млн руб.
- Ясенево (Юго-Западный АО) — 9,8 млн руб.
Как правило, относительно невысокая цена недвижимости обусловлена значительным расстоянием от центра. Тем не менее в рейтинге присутствуют районы, расположенные и внутри МКАД, например, Бибирево и Ясенево. Эксперты отметили, что в данном случае небольшая стоимость — следствие характеристик вводимых ЖК: в перечисленных локациях предлагаются в основном апартаменты.
Несмотря на удаленность от центра, объем предложения в перечисленных районах может быть довольно значительным. Так, например, в выделенных районах Новой Москвы — Филимонковское, Щербинка, Внуково — количество предложений составляет 1-2,5 тысячи. Более того, Внуково входит в тройку районов, лидирующих по объему предложения. Большое количество выставленных лотов также отмечено в Молжаниновском районе и в Крюково (300-500 объявлений).
Районы с высокими ценами на новостройки
Наиболее дорогими районами Москвы на сегодняшний день являются Якиманка, Тверской и Арбат. Квартира площадью 35 кв м обойдется в сумму 107,9, 91,9 и 89,3 млн руб соответственно. Высокая стоимость новостроек также отмечается в Хамовниках (67 млн руб). Перечисленные районы находятся в западной части центра Москвы.
Эксперты добавили, что в других районах Москвы медианная стоимость квартиры площадью 35 кв м ограничена 35 млн рублей.
Как меняется рынок предложения
Эксперты сравнили полученные данные с результатами аналогичного исследования, проведенного в конце 2024 года. Сравнение показало, что медианная стоимость кв м выросла на 14%. Учитывая динамику количества предложений (снижение на 16%), можно предположить, что рост показателя обусловлен вымыванием предложений в нижнем ценовом диапазоне.
Наибольшие темпы роста цен отмечены к юго-востоку от центра столицы. К таковым относятся районы Нагатино-Садовники (+49%), Чертаново Центральное (+37%), Москворечье-Сабурово (+33%), Нижегородский (+27%), Марьино (+20%). В топ-10 по величине прироста также вошли Пресненский (+34%), Филевский парк, Головинский и Измайлово (по +20%), а также Солнцево (+19%).
Районов, где цена на новостройки снизилась, заметно меньше: видимое снижение (более 5%) отмечается лишь в десяти локациях. В лидерах – Ростокино (-36%), Царицыно (-23%), Гольяново (-14%), Марфино (-11%), Южное Медведково (-10%). В десятку также вошли Замоскворечье и Алтуфьево (по -10%), Бутырский (-9%), Хорошёво-Мнёвники и Свиблово (по -6%).
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