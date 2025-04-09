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Новости
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Минцифры готовит предложения о доступе разных операторов связи в новостройки

Дата публикации: 09 апр 2025
Минцифры готовит предложения о доступе разных операторов связи в новостройки

Минцифры России разрабатывает предложения, которые будут регулировать доступ разных операторов связи в новостройки. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Новые дома должны, наше мнение, вводиться при подключении к трём операторам», — рассказал журналистам Шадаев (его слова приводит ТАСС).

Он добавил, что работа ведётся в обсуждении с Минстроем.

Напомним, что ранее в министерстве заявили о важности ввести ответственность для управляющих компаний, которые нарушают нормы закона о свободном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Вопрос поднялся в марте после того, как инфраструктура провайдера Lovit, который предоставляет интернет в дома группы ПИК, подверглась массированной DDoS-атаке.

По закону о свободном доступе интернет-провайдеров оператор связи сможет зайти в дом, если с ним заключит договор хотя бы один собственник. Управляющая компания обязана дать доступ оператору к техническим помещениям, подвалам, стоякам, чердакам и крышам. А также уведомить его о возникновении в доме аварийной ситуации, которая может повлиять на работу оборудования, и принять меры для устранения ее последствий.

Новости
Карина Камалова
Карина КамаловаВсе авторы
Автор статьи
Рынок недвижимости и ипотеки
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