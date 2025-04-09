Минцифры готовит предложения о доступе разных операторов связи в новостройки
Минцифры России разрабатывает предложения, которые будут регулировать доступ разных операторов связи в новостройки. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
«Новые дома должны, наше мнение, вводиться при подключении к трём операторам», — рассказал журналистам Шадаев (его слова приводит ТАСС).
Он добавил, что работа ведётся в обсуждении с Минстроем.
Напомним, что ранее в министерстве заявили о важности ввести ответственность для управляющих компаний, которые нарушают нормы закона о свободном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Вопрос поднялся в марте после того, как инфраструктура провайдера Lovit, который предоставляет интернет в дома группы ПИК, подверглась массированной DDoS-атаке.
По закону о свободном доступе интернет-провайдеров оператор связи сможет зайти в дом, если с ним заключит договор хотя бы один собственник. Управляющая компания обязана дать доступ оператору к техническим помещениям, подвалам, стоякам, чердакам и крышам. А также уведомить его о возникновении в доме аварийной ситуации, которая может повлиять на работу оборудования, и принять меры для устранения ее последствий.
Вы можете оставить первый.