Подход к расчету платы за содержание МКД могут изменить
Размер платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах хотят определять с учетом технической документации, а не только предложений управляющих компаний. Такой законопроект 27 мая депутаты должны внести в Госдуму.
В содержание общего имущества входят услуги по обслуживанию и ремонту пространств, которые используют все жильцы дома: подъезда, холлов, лифтов, придомовой территории. Их стоимость устанавливается с учетом предложений управляющей организации.
По словам авторов инициативы, во время сдачи МКД размер платы определяют застройщик и УК, и, как правило, у него нет финансово-экономического обоснования. В свою очередь, владельцы квартир жалуются на необоснованное завышение стоимости таких услуг.
«Законопроектом предлагается определять размер платы за содержание общего имущества в доме не только с учетом предложений управляющей организации, но и на основании технической документации на здание», — цитируют «Известия» одного из авторов законопроекта и первого зампреда комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.
Вместе с технической документацией на дом депутаты предлагают передавать инструкцию по его использованию. По задумке, в ней должны быть рекомендации по содержанию и ремонту имущества и другие.
Кроме этого, авторы документа считают необходимым увеличить с трех месяцев до одного года срок действия договора между застройщиком и «временной УК», который заключается после сдачи дома в эксплуатацию.
Это пособники Гимлера? Любые нормальные собственники, сразу после 3 месяцев посылают в путь подальше УК от застройщика и организуют либо ТСЖ либо избирают другую УК. И что теперь им делать, ждать целый год? Это просто вредительство какое-то!