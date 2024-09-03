В Домклик рассказали, как изменился портрет заемщика по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке
За год ежемесячный доход заемщиков по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке увеличился более чем наполовину (на 58%), до 127,8 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка в ходе IX Восточного экономического форума.
Средний возраст людей, которые берут кредиты по этой программе, в 2024 году составляет 35 лет. В 2023-м он был таким же.
Чаще всего «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку оформляют женщины: 55% против 59,7% год назад. А наиболее востребованной программа оказалась у клиентов, которые состоят в браке (61,1% против 63,1%); у заемщиков без детей (63,8%).
При этом число клиентов с одним ребенком составило 23,3%, с двумя детьми — 10,7%.
С прошлого года распределение заемщиков по количеству детей существенно изменилось. Бездетных стало больше на 16,7%, с одним и двумя детьми — меньше на 9,6% и 5,7% соответственно.
Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
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