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В Домклик рассказали, как изменился портрет заемщика по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке

Дата публикации: 03 сен 2024
В Домклик рассказали, как изменился портрет заемщика по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке

За год ежемесячный доход заемщиков по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке увеличился более чем наполовину (на 58%), до 127,8 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка в ходе IX Восточного экономического форума.

Средний возраст людей, которые берут кредиты по этой программе, в 2024 году составляет 35 лет. В 2023-м он был таким же.

Чаще всего «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку оформляют женщины: 55% против 59,7% год назад. А наиболее востребованной программа оказалась у клиентов, которые состоят в браке (61,1% против 63,1%); у заемщиков без детей (63,8%).

При этом число клиентов с одним ребенком составило 23,3%, с двумя детьми — 10,7%.

С прошлого года распределение заемщиков по количеству детей существенно изменилось. Бездетных стало больше на 16,7%, с одним и двумя детьми — меньше на 9,6% и 5,7% соответственно.

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Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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