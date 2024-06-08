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Льготные программы на Дальнем Востоке держат цены на жилье ниже среднероссийских

Дата публикации: 08 июн 2024
Льготные программы на Дальнем Востоке держат цены на жилье ниже среднероссийских

Благодаря льготным программам недвижимость на Дальнем Востоке на 12% дешевле, чем в среднем по России. Об этом заявил первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

Речь идет о «Дальневосточной ипотеке», «Дальневосточном квартале», программе доступного арендного жилья и «Дальневосточном гектаре».

«Если в 2019 году средняя стоимость жилья на Дальнем Востоке была выше среднероссийской на 15%, то на первый квартал 2024 года средняя стоимость 1 кв. м жилья на Дальнем Востоке на 12% ниже, чем среднероссийское значение. Вот и весь эффект от мер, которые стимулируют строительство и спрос на жилье на Дальнем Востоке», — сказал Гусейнов.

За время действия программ на Дальнем Востоке объем строящегося жилья там увеличился в 2,6 раза, а ежегодный объем ввода — в 1,8 раз, до 4,5 млн кв. м.

По словам первого замминистра, общая сумма выданных кредитов по «Дальневосточной ипотеке» составляет более 500 млрд руб. Земельные участки по программам «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар» получили 136 тыс. человек.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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