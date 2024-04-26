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Продажа квартир стартовала в новом квартале СберСити

Дата публикации: 26 апр 2024
Продажа квартир стартовала в новом квартале СберСити

Новый квартал В17 активно строится в СберСити в Рублёво-Архангельском. Квартал состоит из шести корпусов и вмещает в себя 491 квартиру. Выдача ключей жителям запланирована на декабрь 2026 года.

СберСити в Рублёво-Архангельском — новый жилой и деловой район на западе Москвы, в одном из самых экологически чистых и престижных мест столицы. Это первая в России и крупнейшая в мире инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зелёного проектирования.

В СберСити будут проживать более 65 тысяч жителей, а работать — свыше 70 тыс. человек. Развитием территории, от создания мастер-плана и проекта планировки до строительства всей инфраструктуры, занимается АО «Рублёво-Архангельское» (входит в Сбер).

Первые жители заселятся в Сберсити уже в первой половине 2024 года.

Выбрать квартиру в СберСити>>

О квартале В17

Квартал В17 — это современная интерпретация голландской архитектуры. Каждый корпус квартала имеет свой особый облик.

Общая площадь квартир составляет около 35 тысяч кв. м. Корпуса объединены общей подземной частью, в которой располагается паркинг на 309 автомобилей, места для мотоциклов, а также более 400 кладовых для жильцов.

В домах также предусмотрены общественные пространства для комфорта: зоны коворкинга, игровые комнаты для детей, зоны хранения детских колясок и велосипедов. Есть отдельная комната с лапомойкой для домашних питомцев.

СберСити предлагает четыре класса жилых объектов: Balanced, Optimum, Advanced и Superb. Дома квартала В17 относятся к классам Balanced и Optimum.

В фасадах домов Balanced лаконично переплетаются сочетания яркого кирпича и клинкерной плитки, над первым этажом расположен декоративный пояс из фигурной кладки, французские балкончики со стороны улицы чередуются с широкими окнами.

Голландский характер также прослеживается в фасадах домов Optimum: лаконичная крупноформатная облицовка стеклофибробетоном и декоративными металлическими панелями. На верхних этажах домов располагаются квартиры с панорамным остеклением и террасами, с которых открывается вид на город, парки и бульвар.

Зелёная территория займет 5 тысяч кв. м. Во дворах будет выполнено зонирование по интересам и возрастам: предусмотрены детская и спортивная площадки, зона для занятий йогой, места для отдыха, прогулок и беговые дорожки. Рядом с кварталом расположен детский сад. В шаговой доступности парк и набережная Москвы-реки.

Будущим жителям также еще доступны для покупки квартиры в кварталах В14, В19, В20 и В21.

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Новости
Курс недвижимости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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