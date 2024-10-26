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В Центробанке дали прогноз по снижению ключевой ставки

Новости
26 окт 2024
37K
В Центробанке дали прогноз по снижению ключевой ставки

Центробанк обновил прогноз по ключевой ставке. Средняя ставка в 2025 году составит — 17–20%, после чего начнется ее снижение, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Наш прогноз (в начале года — ред.) предполагал снижение ставки, но вслед за замедлением инфляции. Но многие восприняли его так, что мы будем снижать ставку в любом случае. Это мотивировало людей и бизнес не снижать спрос на кредиты. Это очень разные факторы, но все они сработали в одну сторону. В итоге перегрев в экономике оказался сильнее, что привело к ускоренному росту цен.

Поэтому для достижения целей мы будем еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски. <...>

Нам потребуется существенно более высокая траектория ключевой ставки, чем мы предполагали в июльском прогнозе. Средняя ставка за этот год составит 17,5%, в следующем — 17–20%, в 2026 году — 12–13%. А в 2027 году она достигнет нейтрального диапазона 7,5-8,5%.

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
председатель Центрального банка Российской Федерации

В июле Банк России прогнозировал, что в 2025 году ключевая ставка будет в среднем 14-16%, а в 2026 году – 10-11%.

Эльвира Набиуллина отметила, что Центробанк сохраняет приверженность цели по инфляции в 4%, несмотря на достаточно значительное повышение ключевой ставки.

«Инфляция в этом году будет вдвое выше цели. Это не означает, что ключевая ставка не работает, без ее повышения инфляция была бы намного больше», — подчеркнула она.

В ходе пресс-конференции глава ЦБ также добавила, что ипотечные ставки в России начнут снижаться по мере замедления инфляции. Ожидается, что в будущие годы спрос на жилье в стране станет сбалансированнее и вернется к уровням до введения массовой льготной ипотеки.

Напомним, в пятницу Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 19% до 21%.

Новости
Комментарии4
Е
Евгений П.
2 дня назад

Ну дай бог

П
Пользователь
2 дня назад

Все кто в 90-е был уже полноценным человеком, помнит, ставку ЦБ в 90%, а также помнит, что в конце 80-х мы всё покупали за рубли, а в конце 90-х за миллионы, так, что пришлось убирать три нуля потом...

Домклик
2 дня назад

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Д
Дмитрий К.
5 дней назад

Надо скриншот сделать

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