Рассчитать НДФЛ по новым правилам можно в приложении Сбера
У виртуального ассистента Салют в приложении Сбербанк Онлайн появился новый навык — умный налоговый калькулятор. С помощью него пользователи в том числе смогут рассчитать, какой налог им придется заплатить по новой прогрессивной шкале НДФЛ.
Прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ начнет действовать с 2025 года. НДФЛ — это налог, который граждане платят со своих доходов. Сейчас эта шкала двухступенчатая: для россиян с доходами меньше 5 млн руб. в год налог составляет 13%, для тех, у кого они больше, — 15%.
Со следующего года сумма налога составит:
- 13% — для доходов до 2,4 млн руб. в год;
- 15% — для части годового дохода выше 2,4 млн руб. и до 5 млн руб.;
- 18% — для части дохода от 5 млн руб. и до 20 млн руб.;
- 20% — для части дохода от 20 млн руб. и до 50 млн руб.;
- 22% — для части дохода свыше 50 млн руб.
В связи с этим у многих граждан изменятся ставка налога и получаемый доход. В свою очередь, новая опция поможет клиентам подготовиться к нововведениям, посчитав, какой налог им предстоит платить и как скорректируется зарплата в 2025 году.
Чтобы воспользоваться налоговым калькулятором, достаточно просто написать или сказать виртуальному ассистенту в приложении Сбера «Салют, рассчитай мой налог», указать свою зарплату и примерный размер годовой премии. Калькулятор за доли секунды покажет:
- суммарный доход за 2025 год с учетом изменений
- сравнение дохода с предыдущим годом
- точную сумму НДФЛ за 2025 год
- динамику суммы НДФЛ по предыдущим периодам
Мы видим заинтересованность клиентов в работе с налоговой системой и в получении дополнительной выгоды, которую они могли упустить. Так, наш сервис «Советы» на базе искусственного интеллекта в мобильном приложении Сбера, который дает персонализированные финансовые рекомендации, регулярно находит каждый месяц около 35 тыс. клиентов, которые могут получить налоговый вычет, но пока не сделали этого. За 2024 год мы уже помогли вернуть на счета клиентов в совокупности 18 млрд руб.
Запуск умного налогового калькулятора — первый шаг на пути к созданию полноценного клиентского опыта по работе с налогами и вычетами с применением ИИ-технологий.
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