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Новости
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В ЦБ заявили о постепенном охлаждении ипотечного рынка

Дата публикации: 09 апр 2024
В ЦБ заявили о постепенном охлаждении ипотечного рынка

Темпы роста ипотеки в первом квартале, по предварительным данным, составляют 2-2,5%, что говорит об их снижении. Об этом заявила первый зампредседателя Банка России Ольга Полякова.

«Мы видим, что рынок ипотеки постепенно начинает охлаждаться. И в первые три месяца этого года темпы роста оценочно составили где-то 2-2,5%. У нас пока нет точных цифр, потому что отчетность всегда приходит позже», — сказала Полякова в ходе форума «Банки. Трансформация. Экономика 3.0».

По ее словам, темпы роста ипотечного кредитования в первом квартале этого года будут как минимум в два раза меньше, чем в прошлом.

Чтобы охладить ипотечный рынок, в конце прошлого года правительство России решило изменить условия льготных программ и ввело дополнительные условия для таких жилищных кредитов.

Теперь для программ ипотеки с субсидированием от государства действует правило «одна льготная ипотека в одни руки», также по некоторым из них увеличился первоначальный взнос. Как предполагается, такие меры позволят снизить рост цен на новостройки и стабилизировать ценовой баланс между «первичкой» и «вторичкой».

Читайте также: Сколько раз можно взять льготную ипотеку

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Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии4
Л
Лариса С.
10 апр 2024

Да ничего не получается. Цены на жилье заоблачные. На старте продаж однюшки со спичечный коробок стоят под 4 млн.

Домклик
11 апр 2024

Здравствуйте. Пока есть возможность взять льготную ипотеку с господдержкой, также есть «Семейная ипотека», есть застройщики, готовые субсидировать ставку для покупателя.

П
Пользователь
10 апр 2024

Мы сделаем все что бы вы не когда не купили свое жилье!!! Отличная идея 💡

Домклик
11 апр 2024

Добрый день. Изменение в льготных программах нужны для регулировки разрыва между первичным и вторичным рынками жилья. Также напомним, что совместно с партнёрами в Сбере есть возможность взять ипотеку с субсидированием ставки от застройщика. Готовность субсидировать ставку нужно уточнить у застройщика.

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