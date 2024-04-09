В ЦБ заявили о постепенном охлаждении ипотечного рынка
Темпы роста ипотеки в первом квартале, по предварительным данным, составляют 2-2,5%, что говорит об их снижении. Об этом заявила первый зампредседателя Банка России Ольга Полякова.
«Мы видим, что рынок ипотеки постепенно начинает охлаждаться. И в первые три месяца этого года темпы роста оценочно составили где-то 2-2,5%. У нас пока нет точных цифр, потому что отчетность всегда приходит позже», — сказала Полякова в ходе форума «Банки. Трансформация. Экономика 3.0».
По ее словам, темпы роста ипотечного кредитования в первом квартале этого года будут как минимум в два раза меньше, чем в прошлом.
Чтобы охладить ипотечный рынок, в конце прошлого года правительство России решило изменить условия льготных программ и ввело дополнительные условия для таких жилищных кредитов.
Теперь для программ ипотеки с субсидированием от государства действует правило «одна льготная ипотека в одни руки», также по некоторым из них увеличился первоначальный взнос. Как предполагается, такие меры позволят снизить рост цен на новостройки и стабилизировать ценовой баланс между «первичкой» и «вторичкой».
Да ничего не получается. Цены на жилье заоблачные. На старте продаж однюшки со спичечный коробок стоят под 4 млн.
Здравствуйте. Пока есть возможность взять льготную ипотеку с господдержкой, также есть «Семейная ипотека», есть застройщики, готовые субсидировать ставку для покупателя.
Мы сделаем все что бы вы не когда не купили свое жилье!!! Отличная идея 💡
Добрый день. Изменение в льготных программах нужны для регулировки разрыва между первичным и вторичным рынками жилья. Также напомним, что совместно с партнёрами в Сбере есть возможность взять ипотеку с субсидированием ставки от застройщика. Готовность субсидировать ставку нужно уточнить у застройщика.